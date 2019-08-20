Başbakan Tatar, Mersin Ziyareti İçin Kktc’den Ayrıldı

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere bu sabah Mersin’e gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bu sabah saat 07.20’de Ercan’dan Adana’ya gitmek üzere adadan ayrıldı. Karayolu ile Adana’dan Erdemli’ye geçecek olan Başbakan Tatar, çeşitli sosyal etkinliklerde bulunacak.



Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Adana’dan ayrılıp KKTC’ye dönecek.(SEL)