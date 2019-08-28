Başbakan Tatar: “maliyenin Kıb-tek’e Borcu Yok”

“EL-SEN’İN GREV AÇIKLAMALARINI HOŞ BULMADIM”

“TELEFONDA YARI ÖZELLEŞTİRME YAPILACAK”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu olmadığını açıkladı.

Tatar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev açıklamalarını da hoş bulmadığını belirterek, Elektrik Kurumu’yla ilgili bir özelleştirme politikalarının olmadığını, ancak üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, “telefonda” ise yarı özelleşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, özel bir kanala gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, programda “elektrik grevi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve birçok konuyla ilgili” açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, Elektrik Kurumu’yla ilgili bir özelleştirme politikalarının olmadığını ifade ederek, üretimin çeşitlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, El-Sen’in “4 jeneratör alınmaması ve Maliye Bakanlığı’nın kuruma borcunu ödememesi halinde greve gideceklerine” dair açıklamalarının ise hoş olmadığını söyledi. Başbakan Başbakan Ersin Tatar, maliyenin kuruma borcu olmadığını da söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Telefon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığı ile yönetilebileceğini, bu konudaki çalışmaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde devam ettiğini dile getirdi.

“DAHA ÜRETKEN BİR EKONOMİ”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine de şunları ifade etti:

“Sayın Erdoğan üretken bir yapı, rekabet gücü olabilen ve ekonomik gelişmesini sağlayabilen, insanların refah içerisinde olduğu bir ekonomi yaratmanın önemine değinerek verimli, üretken bir yapı ve ekonominin önünü tıkayan unsurların aşılması için bir alt yapı oluşturulması konusu görüşüldü.

Katkıların daha proje bazında ve ekonominin daha üretken yapıya gelmesi şeklinde olması isteniyor. Maaşlar için bir katkı değil, daha proje odaklı bir yardım aşamasına gelinmesinin istendiğini belirten Başbakan Ersin Tatar, şunları kaydetti: “KKTC yılda 6 milyar TL üzerinde tahsilat yapıyor. Ekonomik kayıt altına alınırsa bu para daha da büyür dolaysıyla kendi maaşlarını ödeyebilecek bir duruma geliriz. Kendi bütçemizden yatırımlara pay ayırmak gerekiyor.

Bazı kamu kurumlarının daha verimli çalışması ve yükünün azaltılması, piyasanın çalışması için ve alt yapıda tıkanıklıklar var. Çalışma yasalarından, ekonomik yatırım ve iş dünyası ile ilişkilere kadar gidiyor. Bunları kayıt altına almak, haksızlığı önlemek adına hükümetimiz üzerine düşen önderlikleri yapmayı istiyor.”

“TEHDİTLE İŞİN SEYRİ DEĞİŞTİRİLEMEZ”

Başbakan Ersin Tatar, Kıb-Tek ile ilgili soruya şöyle karşılık verdi:

“Yapıya bakıldığı zaman bir özelleşme, AKSA var. Fakat kurumun kendisini özelleştirme politikası yok. Çeşitlendirmek ve elektrik fiyatlarını düşürmek için çalışmalar yapılacak. Yapıda özellikle toplu iş sözleşmesi, hak ve menfaatlere göre maaşların verilmesinde sıkıntılar var.

Bu giderler elektrik fiyatları yükselterek karşılanamaz. Bu nedenle enerji üretimi çeşitlendirilmelidir.

Kablo ile elektrik getirilmesi tartışılıyor. Olursa fiyatlarda % 15-20 düşüş olabilir. Ciddi yatırım istiyor bu. Enine boyuna tartışılması gerekiyor.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın kurum borcu olduğu söyleniyor ancak böyle bir borç yok. Gerek jeneratör gerek maliyenin borçlarından greve gideceğini söyleyen sendikanın bu yaptığı hiç hoş değil.

Tehditle işin seyri değiştirilemez. Diyalog çerçevesinde çözümlenmesi gerekiyor.”

“TELEFONDA DURUM BELLİ”

Başbakan Tatar, telefonun kamu özel ortaklığı ile yönetilmesi ile ilgili çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Tatar, “Dairenin durumu belli… Verimli hale gelebilmesi için kamu özel ortaklığı ile yatırımlara açılması gerekiyor. Dünyada da kamu özel ortaklığında işe açılıyorlar. Tüketici, iş dünyası, devlet bundan yararlanır. Karlı bir işse vergisini de alır. Bizde de böyle olması gerekiyor ”dedi.

Metehan Sınır Kapısı başta olmak üzere birçok noktada yaşanan yoğunlukla ilgili de çalışmalar yapılacağını kaydeden Tatar: “Sürekli sıkıntılar var. Kapılardaki sıkışıkların azaltılması için çalışmalar yapılacak” diye konuştu.

“YOLLAR İÇİN PROJELER HAZIR”

Programda, vatandaşların hükümetten beklentilerinin ne olduğuna yönelik video kaydı da yayınlandı.

Vatandaşların beklentilerini dinleyen Tatar, en fazla yollarla ilgili sıkıntıların dile getirildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Yollarla ilgili projeler var. İlgili bakanlık uğraşıyor. İlk olarak Lefkoşa çevre yolundan başlanacak. Alsancak-Lapta yolu. İskele Karpaz yolu-Lefke Güzelyurt, Dağyolu ve tamir isteyen yollar için kaynak kullanılacak.

Kendi bütçemizde bu kaynak yok. Ama önümüzdeki döneme bu yatırımlar içinde mali kaynak ayrılmaya başlanacak. Talep ettiğimiz paranın büyük bir bölümü alındı. İhale süreci ile ara emirlerin rotadan kalkması için ilgili daireler çalışıyor.”

“HÜKÜMETİ BAĞLAMAZ”

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili bir soruya da yanıt veren Tatar, konunun komitede görüşüleceğini, oradaki yetkili kişilerin karar alacağını, eğer dokunulmazlığı kalkarsa mahkeme sürecinin devreye gireceğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Bu konu bizimle alakalı değil. Bu parti yapısını ilgilendirmez. Bir süreç yaşanacak. Bizimle alakası yok. Komitede değerlendirilecek. Onun dokunulmazlığının kalması hükümeti ilgilendirmez. Biz halk için uğraşıyoruz. Türkiye ile ilişkilerle güçlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN”

“Biz umut veren bir hükümetiz” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Her anlamda uyumlu çalışan bir hükümet var. Halk nazarında da bir güven duyuluyor. Ekonomiye nasıl yön vererek refahı artırırız, bunları düşünüyoruz. Halk için çalışıyoruz. Halk için hizmet veriyoruz. Evet, elimizde sihirli bir değnek yok. Herkes elini vicdanına koysun. Herkesin bize biraz zaman vermesi lazım... Vuralım da gitsin denilmemeli. Bu hükümeti 1 milyar TL ile bütçe açığı ile aldık. Bazı tedbirler alındı. Protokolün imzalanması ile eksikliklerin giderilmesi ve 2020 yılına sağlıklı bütçe ile devam edebilmek için fırsat yakaladık. Eğitim bakanımızın YÖK ile temasları öğrenci sayısındaki düşüşü önledi. Kısacası bazı şeylerin rayına oturması için zamana ihtiyacımız vardır.”

“ADAY OLMAK İSTEMİYORUM”

Başbakan Tatar, UBP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istemiyorum. Partinin tabanında kendi adayını çıkarması yönünde düşünce var. Parti yetkili organları konuyu değerlendirecek.”

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI