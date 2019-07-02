Başbakan Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.
Başbakan Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.
Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.
Başbakan Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI