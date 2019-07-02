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Başbakan Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

Başbakan Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

02 Temmuz 2019 Salı 11:53
Başbakan Tatar, Lefke Türk Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar bugün Lefke Türk Spor Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kabulde, Lefke Spor Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol, kulübün çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili Başbakan Ersin Tatar’ı bilgilendirdi.

Başbakan Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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