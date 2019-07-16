banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.352
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0843
EURO
6.3986
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
banner307

Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “KKTC GÜÇLÜ BİR EKONOMİ YARATARAK BUNU SPORA DA TAŞIYACAK”

Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “KKTC GÜÇLÜ BİR EKONOMİ YARATARAK BUNU SPORA DA TAŞIYACAK”

16 Temmuz 2019 Salı 16:21
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti

TATAR: “KKTC GÜÇLÜ BİR EKONOMİ YARATARAK BUNU SPORA DA TAŞIYACAK”

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Başbakan Tatar,  KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti

Kabulde futbol kulüplerinin sorunları ele alınırken, Bıçaklı Tatar’a kulüplerin 7 maddelik talepler listesini sundu.

BIÇAKLI

Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada, Kulüpler Birliği’nin kurulduğu tarihten itibaren ülke gençlerine sahip çıkarak spor yaptırmak ve Futbol Federasyonu’na yapacağı hizmetlerde yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ülkede 31 federasyon bulunmasına rağmen en çok ilgiyi futbolun gördüğünü belirten Bıçaklı, 11 futbol kulübü, 200’e yakın takım, 13 bin sporcu ve 60-70 Milyon TL’lik piyasasıyla futbolun artık bir sanayi halini aldığını ifade etti.

banner317
Ülke futbolunu, kulüpleri ve sporcuları daha iyiye götürmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında konuşmak için Başbakana ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bıçaklı, tüm takımların sezonu açmalarına rağmen belli eksikliklerin göze çarptığını ve maçların başlamasından önceki 1 aylık sürede bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Kulüpleri ayağa kaldıracak 7 maddenin Başbakan’a sunulduğunu belirten Bıçaklı, futbol kulüplerinin artık bir sorun karşısında kimi muhatap alacağını bilmesi gerektiğini ve hükümet değişiminden kaynaklanan gecikmeyi de dikkate alarak söz konusu çalışmaların “jet hızıyla” tamamlanması gerektiğini belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da futbolun 13 bin sporcunun top koşturduğu ve devletin de buna öncülük ettiği bir sektör haline geldiğini söyleyerek, sadece futbol değil, diğer tüm branşlara gerekli özeni ve ilgiyi göstermek gerektiğini, birçok branşta KKTC’den çok sayıda yetenekli genç çıktığını belirtti.

Kıbrıs Türk gençlerinin ambargo ve izolasyon nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını ve bunda Rum lobisinin etkisinin büyük olduğunu kaydeden Başbakan, Kıbrıslı Türk gençlerin tüm bu sıkıntılara rağmen yurtdışındaki yarışmalara katılarak çeşitli başarılarla döndüklerini hatırlattı.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na da mesaj göndererek, futbolla ilgili devlet imkânlarını en iyi şekilde kullanacakları sözünü veren Tatar, KKTC’nin güçlü bir ekonomi yaratarak bunu spora da taşıyacağını belirtti ve yeni sezonda tüm takımlara başarı diledi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan      Foto: Hüseyin Sayıl

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: “hidrokarbon Alanında Ortak Komite Çerçevesinde İşbirliği Yapılması, Çözümü Engelleyen Değil, Tam Tersine Çözüme Giden Yolu Kısaltan Bir Etki Yapacak”
Akıncı: “hidrokarbon Alanında Ortak Komite Çerçevesinde İşbirliği Yapılması, Çözümü Engelleyen Değil, Tam Tersine Çözüme Giden Yolu Kısaltan Bir Etki Yapacak”
Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”
Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu kararları
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü
Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim