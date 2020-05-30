Başbakan Tatar, Ktto\'yu Kabul Etti...

TATAR: “ÜLKE NORMALLEŞME SÜRECİNE TAHMİNLERİN ÖTESİNDE HIZLI GİRDİ. 2,5 AYDA NEREDEN NEREYE GELDİK. BİRKAÇ AY SONRA İŞLERİN NORMALLEŞECEĞİNE İNANIYORUM. KARAMSAR OLMAMALIYIZ”

“TÜRKİYE’DEN GELECEK KAYNAK KKTC’NİN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN, ŞU AN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DARALTICI EKONOMİK ETKENLERİN AZALTILMASI İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ OLACAK”

DENİZ: “HAZİRAN AYINDA AÇIKLANACAK 2’NCİ EKONOMİK TEDBİR PAKETİNE KATKI KOYMAK İÇİN BURADAYIZ”

“KAYNAĞIMIZ YOKTUR, PARAMIZ YOKTUR MAZERETİNİ BU SAATTEN SONRA KABUL ETMİYORUZ”

“KAMUDAKİ KİŞİLER TAM MAAŞ ALIRKEN, ÖZELDEKİ KİŞİLER YARI MAAŞLA ÇALIŞMAYA MAHKUM EDİLİYOR”

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Başbakan Ersin Tatar, ülkenin normalleşme sürecine tahminlerin ötesinde hızlı girdiğini belirterek, “2,5 ayda nereden nereye geldik. Birkaç ay sonra işlerin normalleşeceğine inanıyorum. Karamsar olmamalıyız” dedi.

Küçülmeye giren KKTC ekonomisinin de kısa sürede toparlanacağını kaydeden Tatar, “Türkiye’den gelecek kaynak KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için, şu an içinde bulunduğumuz daraltıcı ekonomik etkenlerin azaltılması için itici bir güç olacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

TATAR: “BİR KÜÇÜLMEYE GİRDİK AMA…”

COVİD 19’un dünyayı kasıp kavurduğunu, bu süreçte ekonomilerin küçüldüğünü belirten Tatar, “Bizim de bunlardan muaf olmamız mümkün değildi. Bir küçülmeye girdik ama normalleşme tahminlerin ötesinde hızlı oluyor. İnanıyorum ki çok uzun sürmeyecek, eski boyutlara geleceğiz” dedi.

Tatar, uçuşların başlaması, kara sınır kapılarının açılması, ülkeye gelecek olanların karantina koşullarının ne olacağının Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulları tarafından değerlendirildiğini ifade ederek “2,5 ayda nereden nereye geldik. Birkaç ay sonra işlerin normalleşeceğine inanıyorum. Karamsar olmamalıyız. Ben hiçbir zaman karamsar olmadım, meselelere her zaman olumlu baktım” şeklinde konuştu.

Başbakan, korona virüsle ilgili algının iyi yönetilmesiyle, KKTC’nin cazibesinin artabileceğini de söyledi.

“İKİNCİ EKONOMİK PAKET ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan, ikinci ekonomik paket üzerinde çalıştıklarını, öncesinde ekonomik örgütlerle değerlendirme yapmak istediklerini de kaydederek, “Evet özel sektörde sıkıntılar vardır, iş dünyasının koşullarında sıkıntı olduğunu biz de biliyoruz. Özel sektöre, reel sektöre nasıl yardımcı olunabilecek, nasıl kaynak aktarılacak bu konular üzerinde çalışıyoruz…” dedi.

Türkiye’nin desteğini her zaman önemsediklerini de belirten Tatar, iktisadi ve mali iş birliği protokolü ile kamu maliyesinin, reel sektörün, alt yapı yatırımlarının ve savunmanın destekleneceğini söyledi.

“BU KAYNAK İTİCİ BİR GÜÇ OLACAK”

Tatar, “Bu kaynak KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için, şu an içinde bulunduğumuz daraltıcı ekonomik etkenlerin azaltılması için itici bir güç olacak” dedi.

Pandemiden dolayı sağlıktaki harcamaların arttığını kaydeden Tatar, testler, sağlık malzemeleri, ek ödemelere yapılan harcamalara işaret ederek, söz konusu giderlerin de kamu maliyesinden karşılandığını söyledi.

İç kaynak yaratıp Güzelyurt ve Girne’deki hastanelerin tamamlanması için karar ürettiklerini de anımsatan Tatar, bunun da ekonomi için önemli bir adım olacağını vurguladı.

DENİZ: “KAYNAĞIMIZ YOKTUR, PARAMIZ YOKTUR MAZERETİNİ BU SAATTEN SONRA KABUL ETMİYORUZ”

KTTO Başkanı Deniz, haziran ayında açıklanacak 2’nci ekonomik tedbir paketine katkı koymak için Başbakan’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Turgay Deniz, ivedilik arz eden, olmazsa olmaz dedikleri konular olduklarını belirterek, önerilerinin piyasayı canlandırma, işsizliği ve iflası önleme için önemli olduğunu dile getirdi.

KKTC ile TC arasında imzalanan mali protokole değinen Deniz, protokolü desteklediklerini belirterek, protokol kapsamında ülkeye gelecek kaynağa, kan kaybeden iş dünyasının da ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ekonomik çarkların dönmeye başladığını ancak bununla birlikte sorunların da gün yüzüne çıktığını dile getiren Deniz, “Kaynağımız yoktur, paramız yoktur mazeretini bu saatten sonra kabul etmiyoruz. Kaynağı bulma sorumluluğu sizdedir. Uyuma zamanı bitti, hayat başladı. Ekonomimizin desteğe, doğru ve faydalı dokunuşlara ihtiyacı var” dedi.

Kısmı çalışma tüzüğü ve maaş destek ödemesi konularında da açıklamada bulunan Deniz, kısmi çalışma tüzüğünün bazı olumsuzlukları olduğunu, tüzüğün adaletsizliğe ve kayıt dışılığa neden olabileceğini dile getirdi.

Deniz, “Kamudaki kişiler tam maaş alırken, özeldeki kişiler yarı maaşla çalışmaya mahkum ediliyor. Bin 500 TL’lik maaş desteği en az eylül ayı sonuna kadar ya da kısmi çalışma tüzüğünün geçerli olduğu süre zarfında devam ettirmeli” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, nisan ayı için desteğin ödendiğini ancak mayısın ödenip ödenmeyeceği konusunda bir belirsizlik olduğunu da ifade etti.

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