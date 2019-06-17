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Başbakan Tatar: “kktc Devleti Şaka İçin Kurulmadı. Bu Büyük Coğrafyada Önemli Bir Noktadayız…”

BAŞBAKAN TATAR, TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Tatar: “kktc Devleti Şaka İçin Kurulmadı. Bu Büyük Coğrafyada Önemli Bir Noktadayız…”

BAŞBAKAN TATAR, TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Başbakan Tatar: “kktc Devleti Şaka İçin Kurulmadı. Bu Büyük Coğrafyada Önemli Bir Noktadayız…”

BAŞBAKAN TATAR, TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

TATAR: “KKTC’Yİ GÜÇLENDİRMEK, KALKINDIRMAK, KIBRIS TÜRK HALKINA REFAH SAĞLAMAK, BU TOPRAKLARDAKİ HAK VE ÇIKARLARI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

BAYAR: “60 YILDIR DENİYORUZ, BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK. İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN İLERİ GÖTÜRÜLMESİ LAZIM”

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Başbakan Ersin Tatar, KKTC’yi güçlendirmek ve kalkındırmak, Kıbrıs Türk halkına refah sağlamak, bu topraklardaki hak ve çıkarları korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Tatar, “KKTC devleti şaka için kurulmadı. Bu büyük coğrafyada önemli bir noktadayız. Meseleye büyük pencereden bakmak lazım” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği yönetimini kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu’nda bu öğleden sonra gerçekleşen kabulde, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.

TATAR: “HER BİRİNİZİ ŞAHSEN TANIYORUM”

TMT Mücahitler Derneği üyelerinin ülkeye önemli hizmetler verdiğini kaydeden Tatar, “Her birinizi şahsen tanıyorum. Bu devlete 50 seneden fazla hizmet verdiniz. Bu çok uzun süreli bir mücadele… Sizleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, federasyon sürecinin tükendiğini, alternatif fikirlerin masaya getirilmesi gerektiğini ve AB çatısı altında iki devletin görüşülebileceğinin ilk kez hükümet programına yazıldığını söyledi. Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağızları da bundan söz ediyor. Aynı mealdeki görüşme sürecinin başlamasının hiçbir anlamı yok…” dedi.

“RUMLARIN FEDERASYON ANLAYIŞI BİZİMKİNDEN ÇOK FARKLI”

Rumların Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, Türk tarafına meydan okuduğunu belirten Tatar, “Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz, hükümeti de bu anlayışla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Başbakan Tatar şöyle devam etti:

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“Biz ne kadar esneklik gösterirsek gösterelim, onlar zenginlikleri, yönetimi, başka unsurları paylaşmada esneklik göstermiyor. Rumların federasyon anlayışı, bizimkinden çok farklı. Mesele, muhaliflerimizin, bizden çok farklı düşünenlerin bile kabul edemeyeceği bir noktaya sürüklemek isteniyor.”

“MÜCADELEMİZE FAZLASIYLA DESTEK OLUNUYOR, BUNU ÖNEMSİYORUM”

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere, Türkiye’nin pozisyonuna ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamalarına dikkat çeken Tatar, “ Mücadelemize fazlasıyla destek olunuyor. Bunu önemsiyorum” dedi.

“KKTC DEVLETİ ŞAKA İÇİN KURULMADI”

“KKTC devleti şaka için kurulmadı, bir mücadelenin sonucu olarak kuruldu. Bu büyük coğrafyada önemli bir noktadayız. Meseleye büyük pencereden bakılmalı…” diyen Başbakan Tatar, “KKTC’nin mutlak surette yaşamına devam etmesi lazım… Kıbrıs Türk halkı da buna inandı” dedi.
Başbakan Ersin Tatar, mücadeleyi KKTC’yi güçlendirmek, kalkındırmak, Kıbrıs Türk halkına refah sağlamak, bu topraklardaki hak ve çıkarları korumak için sürdüreceklerini kaydetti.

BAYAR: “DESTEĞİMİZ SİZİNLE”

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da konuşmasında, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora’nın, eşinin rahatsızlığı nedeniyle bugünkü nezaket ziyaretine katılamadığını ancak Başbakana selamlarını ilettiğini belirtti.

Ülkenin sorunlarının çok olduğunu ancak Başbakan Tatar’ın bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını kaydeden Tatar, “Her zaman devletimizden, Anavatandan yanayız. Desteğimiz sizinle. Bütün mesele KKTC’nin yaşatılması, tanıtılması, sorunların çözülmesi ve vatandaşların mutlu olması” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Bayar, “Rumlar bizi dost olarak görmüyor. Anlaşma dostlar arasında yapılabilir. Düşmanlar arasında yapılan bir anlaşmayı tarih yazmamıştır. Biz yolumuza, onlar yollarına… Bu adada iki idare, iki halk, iki din ve iki dil vardır. Bunun birleşmesi mümkün değildir. ‘Anlaşabilir miydik?’. 60 yıldır deniyoruz, bir arpa boyu yol alamadık. İki devletli çözümün ileri götürülmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Anavatandan koparılmak isteniyoruz. Buna fırsat verilmemeli” ifadelerine de yer veren Bayar, Kıbrıslı Türklerin davasını kendi idaresinde, birlik, beraberlik içinde ve Türkiye ile birlikte yürütmesi gerektiğini söyledi.

Bayar, “Biz de TMT ruhuyla hareket edip buna örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI
Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal



 

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