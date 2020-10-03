Başbakan Tatar Kıtsab’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 3 Ekim 20 : Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ni (KITSAB) ziyaret ederek, turizm sektörünün durumu ile ilgili bir toplantı yaptı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar ziyarette turizm sektörünün iyi bir ivme yakaladığını, ancak pandemi nedeniyle faaliyetlerin sekteye uğradığını hatırlattı.

Tatar, “Zor ekonomik şartlara rağmen, son 10 günde turizm sektörüne 25 milyon kaynak ayrıldı, bir takım hibe katkıları da yapıldı. Korona elbette bitecek ve bitince hayata devam edeceğiz. Turizm sektörünün kaldığı yerden yoluna devam etmesi için elden gelen katkıları sürdüreceğiz” dedi.

Karantina sürecinin devam ettiğini anımsatan Tatar, ev karantinası üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Normalleşme ile turizmin eski potansiyeline kavuşacağına inandıklarını belirten Tatar, birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacaklarını ifade etti.

KITSAB’a çalışmalarında başarı dileyen Tatar, “Yeni gelecek için KKTC’yi güçlendirmeye devam edeceğiz...” dedi.

(RU/YIL)



