Başbakan Tatar Kıbrıs Türk Kızılayı İle Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 18 Eylül 20 (.): Başbakan Ersin Tatar’ın, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çalışmalarına katkı koyan Kıbrıs Türk Kızılayı ile Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı’nı ziyaret ettiği bildirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kızılayın tüm dünyada önemli kuruluş olduğunu, gerek afet ve acil durumlarda gerekse ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yardım ve bağışlarla toplumda yardımlaşmayı geliştirmek adına önemli misyonu bulunduğunun altını çizdi.

Kızılay'ın gerek ülkede gerekse dünyada, insani yardım hizmetinde model alındığına işaret eden Başbakan Tatar, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’a ülkemizde yapılan çalışmalardaki değerli işbirliği, yardım ve katkıları için teşekkür etti.



Başbakan Tatar bu çerçevede Türk Kızılayı Delegasyonu ve Kuzey Kıbrıs Kızılay işbirliğiyle hastanelerin acil ihtiyaç duyulan alanlarına katkılarda bulunduğunu hatırlatarak, bu süreçte bu tip yardımların çok değerli olduğunun altını çizdi.Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen de yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni yönetiminin yeni bir vizyonla yola çıktığını anlatarak, toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak icraat yapmaya çalıştıklarını söyledi.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI



