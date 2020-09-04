Başbakan Tatar Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 4 Eylül 20 : Başbakan Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin spor gibi alanlarda faaliyette bulunmansın çok önemli olduğuna işaret ederek, yeni kurulan federasyonu ve yönetimde görev alanları kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Federasyon Başkanı İngenç de, Kempo savunma sporu hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi ve çalışmalarını aktardı.

Nezaket ziyareti niteliğindeki görüşmede Başbakan Ersin Tatar’a anı plaketi de takdim edildi.

(ÖZ/HA)