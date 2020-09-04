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Başbakan Tatar Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 4 Eylül 20 : Başbakan  Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu  Başkanı Mehmet İngenç  ve  yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

04 Eylül 2020 Cuma 16:45
Başbakan Tatar Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti
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Lefkoşa, 4 Eylül 20 : Başbakan  Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu  Başkanı Mehmet İngenç  ve  yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada,  gençlerin  spor gibi alanlarda faaliyette bulunmansın çok önemli olduğuna işaret ederek, yeni kurulan federasyonu ve yönetimde görev alanları kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

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Federasyon Başkanı İngenç de, Kempo savunma sporu hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi ve çalışmalarını aktardı.

Nezaket ziyareti niteliğindeki görüşmede Başbakan Ersin Tatar’a anı plaketi de takdim edildi.

(ÖZ/HA)

 

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