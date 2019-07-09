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Başbakan Tatar Kempo Federasyonu Başkan Ve Sporcularını Kabul Etti..."spor Yapan Gençler Ülkenin Geleceğine Yatırım"

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Kempo Savunma Sanatları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, Kempo Savunma Sporları KKTC temsilcisi Mehmet İngenç ve beraberindeki sporcuları kabul etti.

Başbakan Tatar Kempo Federasyonu Başkan Ve Sporcularını Kabul Etti..."spor Yapan Gençler Ülkenin Geleceğine Yatırım"

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Kempo Savunma Sanatları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, Kempo Savunma Sporları KKTC temsilcisi Mehmet İngenç ve beraberindeki sporcuları kabul etti.

09 Temmuz 2019 Salı 14:50
Başbakan Tatar Kempo Federasyonu Başkan Ve Sporcularını Kabul Etti...

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Kempo Savunma Sanatları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, Kempo Savunma Sporları KKTC temsilcisi Mehmet İngenç ve beraberindeki sporcuları kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Avşar, Federasyonun çalışmaları ve düzenlenen sportif faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye’de düzenlenen ve 390 sporcunun katıldığı turnuvada TC adına yarışan KKTC’li sporcuların 3 altın madalya ile ülkelerine döndüğünü belirten Avşar, bugün aldıkları haberle birlikte merkezi Amerika’da bulunan ve 70 üyesi bulunan Uluslararası Kempo Federasyonu (IKF)’na “Kuzey Kıbrıs” adıyla üyeliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye olarak her organizasyonda KKTC’yi öne çıkarmak istediklerini ve bunu da başardıklarını söyleyen Avşar, 23-26 Ekim tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasında da aynı başarıları sürdürmek istediklerini ifade etti.

İNGENÇ

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Kempo KKTC Temsilcisi Mehmet İngenç de, KKTC’li sporcuların Adada yaptığı çalışmaları anlatarak, Portekiz’de düzenlenecek turnuva için Başbakanlığın desteğini beklediklerini dile getirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC’nin çok yetenekli genç sporculara sahip olduğunu ve uluslararası arenada kendi ülkesini temsil edemese de Türkiye adına çeşitli başarılar yakalayabildiğini ve ülkesini tanıttığını belirtti.

Tatar, Rum vetosu dolayısıyla KKTC’nin uluslararası müsabakalara katılımda sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Maalesef bize bu kötülüğü yapıyorlar, bunu kınıyoruz…Bu zihniyetle nasıl barış imzalayacaksınız” şeklinde konuştu.

KKTC’nin uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesini sağlayan bu tür girişimleri takdirle izlediklerini belirten Tatar, spor yapan gençlerin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu, KKTC’nin geleceğe bu yetenekli, ruhsal ve zihinsel gelişimi tam, kardeşlik duyguları gelişmiş gençlerle yürüyeceğini söyledi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Süleyman Önal

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