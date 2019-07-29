banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103373
ALTIN
257.432
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8584
EURO
6.2353
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner307
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Başbakan Tatar İstanbul’da Temaslarda Bulunacak …tatar Yarın 11.55’te Adadan Ayrılacak

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunacak.

Başbakan Tatar İstanbul’da Temaslarda Bulunacak …tatar Yarın 11.55’te Adadan Ayrılacak

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:26
Başbakan Tatar İstanbul’da Temaslarda Bulunacak …tatar Yarın 11.55’te Adadan Ayrılacak

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Tatar, yarın gideceği İstanbul’da; Türkiye’nin önde gelen turizm operatörlerinin yer alacağı resepsiyona katılacak, çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verecek ve İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.

banner317
Başbakan Tatar ayrıca Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenleyeceği 35. geleneksel “KKTC Kupası Koşusuna” da katılacak.

Tatar, bu amaçla yarın saat 11.55’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlanmasının ardından 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’ da İstanbul’dan ülkeye dönecek.

(EMR/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç işadamından anlamlı çağrı
Genç işadamından anlamlı çağrı
30 Temmuz 2019, Salı Gündemi
30 Temmuz 2019, Salı Gündemi
Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Hakkında Açıklama Yaptı...
Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü Hakkında Açıklama Yaptı..."yoğun Bakımdaki 2 Hastadan Biri, Durumu İyiye Gittiğinden Servise Aktarıldı… Yeni Vaka Ulaşmadı"
Çekova Koruma Vakfı kültürel mirasın zarar gördüğünü açıkladı
Çekova Koruma Vakfı kültürel mirasın zarar gördüğünü açıkladı
CTP Gençlik Örgütünde yeni başkan Doğukan Akdeniz
CTP Gençlik Örgütünde yeni başkan Doğukan Akdeniz
Başbakan Tatar Dr. Fazıl Küçük Vakfını kabul etti
Başbakan Tatar Dr. Fazıl Küçük Vakfını kabul etti
İskele’nin sevilen ismi hayatını kaybetti!
İskele’nin sevilen ismi hayatını kaybetti!
Türk İslam Kültür Cemiyeti Başkanı Mustafa Hançerli oldu
Türk İslam Kültür Cemiyeti Başkanı Mustafa Hançerli oldu
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Tatar: “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim