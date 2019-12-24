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Başbakan Tatar İstanbul’da Ödül Ve Anma Törenlerine Katılacak

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere yarın İstanbul’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Tatar İstanbul’da Ödül Ve Anma Törenlerine Katılacak

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere yarın İstanbul’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

24 Aralık 2019 Salı 15:50
Başbakan Tatar İstanbul’da Ödül Ve Anma Törenlerine Katılacak

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere yarın İstanbul’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yarın saat 19.30’da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak olan Başbakan Tatar, 26 Aralık Perşembe günü saat 13.00’te de Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine katılarak konuşma yapacak.   

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Başbakan Tatar, bu amaçla yarın saat 15.05’te İstanbul’a gidecek. Başbakan Ersin Tatar, bu törenlerin yanı sıra bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından perşembe akşamı saat 21.15’ te ülkeye dönecek.

(EMR/YIL)

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