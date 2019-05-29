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Başbakan Tatar’ın İlk Konuğu Azeri Milletvekili

BAŞBAKAN TATAR, AZERİ MİLLETVEKİLİ HAMZAYEV\'İ KABUL ETTİ 

Başbakan Tatar’ın İlk Konuğu Azeri Milletvekili

BAŞBAKAN TATAR, AZERİ MİLLETVEKİLİ HAMZAYEV\'İ KABUL ETTİ 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25
Başbakan Tatar’ın İlk Konuğu Azeri Milletvekili

BAŞBAKAN TATAR, AZERİ MİLLETVEKİLİ HAMZAYEV'İ KABUL ETTİ 

KONUK MİLLETVEKİLİ BAŞBAKAN TATAR’I BU AKŞAM AZERBAYCAN DEVLETİNİN 101’İNCİ YILI NEDENİYLE DÜZENLENECEK ETKİNLİĞE DAVET ETTİ

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Azerbaycan Milletvekili, Azeri Avrupa Parlamentosu Üyesi Nagif Hamzayev'i kabul etti. 
Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Hamzayev’e heyeti de eşlik etti. 

Başbakan Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünün Başbakan olarak yaptığı ilk kabul olduğunu belirterek, bundan şeref duyduğunu söyledi. 

Azerbaycan Milletvekili Hamzayev de, Başbakan Tatar'a başarılar dileyerek tebrik etti, "Yavru vatan için hayırlı olsun" dedi. 

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Azerbaycan devletinin 101’inci yılını dün kutlandıklarını, bugün de KKTC'de bir kutlama yapacaklarını belirten Hamzayev, Tatar'ı etkinliğe davet etti. 

Başbakan Ersin Tatar da, bundan şeref duyduklarını belirterek, "Azerbaycan’ı çok seviyoruz, yakın hissediyoruz. Biz bir millet, üç devletiz. Azerbaycan ile ilişkilerimizin ve kültürel bağlarımızın gelişmesine önem veriyoruz. Azerbaycan'ın 101’inci yılını kutlarım" dedi. 

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Azerbaycan'ın hep birlikte mücadeleyle daha güzel günlere kavuşacağına inanç belirterek, şöyle konuştu: 

"Dayanışma ve birlik içinde olmamız bizi daha güçlü yapar. Yeni dönemde Anavatan Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler daha da iyiye gidecek, gelişecek, güçlenecek. 

Yeni dönemde karşılıklı öğrenci, ticaret, siyaset ilişkileriyle yakınlık gelişeceğine inanıyorum. Azerbaycan yetenekli bir halk, yeni yaşında daha da güçlenip halkına hizmet vereceğine inanıyorum. Bu dönemde birbirimize destek olup güçlenmemiz önemli."

Başbakan Tatar, bunun ilk kabulü olduğunu ve çok anlamlı bir ziyaret olduğunu belirterek, bu gece düzenlenecek etkinliğe katılmaya çalışacağını söyledi. 

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI 
Haber: Emir Ertorun 
 

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