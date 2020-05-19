Başbakan Tatar İle Bakan Çavuşoğlu Brt’deki Özel Programda İnternet Bağlantısıyla Öğrencilerle Sohbet Etti

Lefkoşa, 19 Mayıs 20 : Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayımlanan özel programda, internet bağlantısıyla öğrencilerle sohbet etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, saat 11.00’de canlı olarak yayımlanan BRT’nin Gündem + Özel Programı’nda öğrencilerle görüntülü sohbet eden Başbakan Tatar ile Bakan Çavuşoğlu, gençlerden gelen soruları yanıtlayıp bilgiler verdi.



(HA) FOTOĞRAFLI