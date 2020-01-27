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Başbakan Tatar Güzelyurt’taydı... “doğancı-lefke Yolu İçin İhaleye Çıkma Noktasına Gelindi”

“HÜKÜMET YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE… MALİYEYİ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAK, İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE YOLLARIN YAPIMINI SAĞLAMAK İÇİN HİZMETLER SÜRÜYOR”

Başbakan Tatar Güzelyurt’taydı... “doğancı-lefke Yolu İçin İhaleye Çıkma Noktasına Gelindi”

“HÜKÜMET YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE… MALİYEYİ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAK, İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE YOLLARIN YAPIMINI SAĞLAMAK İÇİN HİZMETLER SÜRÜYOR”

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
Başbakan Tatar Güzelyurt’taydı... “doğancı-lefke Yolu İçin İhaleye Çıkma Noktasına Gelindi”

“HÜKÜMET YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE… MALİYEYİ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAK, İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE YOLLARIN YAPIMINI SAĞLAMAK İÇİN HİZMETLER SÜRÜYOR”

“KIBRIS KONUSUNDA MASAYA YENİ BİR VİZYON, ANLAYIŞ VE SÖYLEM GELMELİ”

Lefkoşa, 27 Ocak 20 (.): Başbakan Ersin Tatar, hükümetin yoğun bir çalışma içinde olduğunu, maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.

Doğancı-Lefke yolu için ihaleye çıkma noktasına gelindiğini açıklayan Başbakan, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunarak, 50 yıldır devam eden müzakerelerden sonuç elde edilmediğini belirtti, “Artık masaya yeni bir vizyon, anlayış ve söylem gelmeli” dedi.

Tatar, 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk iradesinin sandığa yansıyabilmesi için herkesin oy kullanması gerektiğini de söyledi.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Tatar, Aydınköy ile Yukarı Bostancı köyleri ve Güzelyurt’ta bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Tatar’a Sağlık Bakanı Ali Pilli ve UBP bölge milletvekilleri de eşlik etti.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, gerek üreticilere gerekse diğer kesimlere katkılar yapıp maliyeyi daha iyi noktalara taşımak, imkanlar çerçevesinde yolların yapımını sağlamak için çeşitli hizmetlerin devam ettiğini vurguladı.

UBP döneminde gündeme gelen Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun Doğancı-Lefke bölümü için ihaleye çıkılma aşamasına gelindiğini açıklayan Başbakan, tüm çalışmaların KKTC’yi güçlendirmek ve halkı daha ileriye götürmek için sürdürüldüğünü vurguladı.

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Tatar, KKTC’nin güçlenmesi, dünyaya sesini duyurması, gerçek beklentilerinin uluslararası kamuoyunda paylaşılması ve savunulmasının önemine işaret etti.

Başbakan Tatar, ülkenin geleceğini şekillendirilmesinde, ulusal çıkarların gözetilmesinde, Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu için Türkiye ile uyumlu ve iş birliği içinde çalışılmasının önemli olduğunu da vurguladı.

TATAR, HALKI OY VERMEYE ÇAĞIRDI

Tüm bu konularda halkı kucakladığını söyleyen Tatar, partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini anımsattı, 26 Nisan’da halkın gerçek iradesinin sandığa yansıması için herkesi oy kullanmaya çağırdı.

KIBRIS KONUSU… “MASAYA YENİ VİZYON, ANLAYIŞ VE SÖYLEM GELMELİ”

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenerek yoluna devam etmesinin en önemli hedefleri olduğunu ifade ederek, 50 yıldır devam eden müzakerelerden sıfır sonuç elde edildiğini, artık yeni bir vizyon, anlayış ve söylemin masaya gelmesi gerektiğini söyledi.

İki devlet temelinde bir anlaşma için her türlü müzakereye hazır olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgisi olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile yan yana yaşayan 2 devlet temelinde bir anlaşmanın önemine değindi.

Başbakan Tatar, ayrıca Güzelyurt’ta bir narenciye paketleme tesisini ziyaretinin ardında yaptığı açıklamada, narenciye sektörünün hareketli yoğun bir dönemde bulunduğunu belirterek, bu yıl bol ve kaliteli ürün alındığını, fiyatların da daha iyi olduğunu kaydetti.

Hükümet olarak narenciye sektöründeki sıkıntıların aşılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Tatar, narenciyenin ülke ekonomisinin ihracat bacağı ve gelişen turizm için çok önemli olduğunu vurguladı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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