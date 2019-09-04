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Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

TATAR: “KIBRISLI TÜRKLER OLARAK BURADA VERDİĞİNİZ HİZMETLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ. TEMASIMIZIN VE DOSTLUĞUMUZUN HER ZAMAN DEVAM ETMESİ ARZUSUNDAYIZ”

Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

TATAR: “KIBRISLI TÜRKLER OLARAK BURADA VERDİĞİNİZ HİZMETLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ. TEMASIMIZIN VE DOSTLUĞUMUZUN HER ZAMAN DEVAM ETMESİ ARZUSUNDAYIZ”

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:31
Başbakan Tatar, Görevini Devreden Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

TATAR: “KIBRISLI TÜRKLER OLARAK BURADA VERDİĞİNİZ HİZMETLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ. TEMASIMIZIN VE DOSTLUĞUMUZUN HER ZAMAN DEVAM ETMESİ ARZUSUNDAYIZ”
ALGAN: “TÜRKİYE’DE OLSAK DA, KIBRIS DAVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ VE BU DAVANIN MÜCAHİDİ OLACAĞIZ”
Lefkoşa, 4 Eylül 19 :  Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 2 yıllık görev süresini tamamlayan Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Kabulde ilk sözü alan Başbakan Tatar, Algan’ın tecrübelerinin, Kıbrıs Türk halkını yakından tanımasının, KKTC’nin koşullarının değerlendirilmesi ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Tatar, “Kıbrıslı Türkler olarak burada verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Sizleri bu duygularla uğurluyoruz.  Temasımızın ve dostluğumuzun her zaman devam etmesi arzusundayız. Sizi sık sık KKTC’de görmek isteriz” şeklinde konuştu. 
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olmasının, KKTC’nin varoluşu ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için önemli olduğuna işaret ederek, Türk milletinin bekası için Algan’a, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne görevinde başarı diledi.

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ALGAN
Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK komutanlığı gibi şerefli bir görevi 2 yıl boyunca ifa ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
Algan, “Sizlerle birlikte çalışıyor olmak ayrılacaktı. Desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. Teşekkür ediyorum. Türkiye’de olsak da Kıbrıs davasına çalışacağız, bunun bir mücahidi olacağız” dedi.  
2 yılı GKK komutanlığı olmak üzere KKTC’de toplam 5 yıl görev yapan Algan, 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 
(RÇ/FEZ)    FOTOĞRAFLI
Haber: Rahme Çiftçioğlu

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