Başbakan Tatar Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Başbakan Ersin Tatar, Girne Püsküllü bölgesinde inşası tamamlanan ve yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

BRT’nin haberine göre ziyarette Başbakan Ersin Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de eşlik etti.

Ziyarette, Başbakan Tatar ve beraberindeki yetkililere, okulun inşaatını üstlenen firmanın direktörleri tarafından bilgi verildi.

Başbakan Ersin Tatar, yeni ders yılında eğitim hayatına başlayacak Mustafa Çağatay ilkokulunu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, okulun özellikle Püsküllü bölgesi için ciddi bir ihtiyaç olduğunu anımsattı.

Okulun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Tatar, okul arazisinin Kutlu Evren’in İçişleri Bakanlığı döneminde bloke edildiğini, projenin Özdemir Berova’nın Eğitim Bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve bugün de Maliye ile Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarının çalışmalarıyla hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, hükümet olarak KKTC’ye böylesine çağdaş bir okul kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tatar, mimari açıdan da çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknik, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığını belirtti.

Okula, erken yaşlarda trafik kazasında yaşamını kaybeden KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın adının verilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tatar, merhum Çağatay’ın adının ve anısının bu şekilde anılacak olmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

KKTC’ye böyle çağdaş ve tam donanımlı bir okul kazandırılmasına emek koyan herkese teşekkür eden Tatar, KKTC genelinde bu tür çağdaş okulların yaygınlaştırılması, eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

KKTC’yi her yönüyle güçlendirmek, geliştirmek, kalkındırmak ve daha refah bir geleceğe kavuşmak için hep birlikte çalışmak gerektiğine vurgu yapan Başbakan Tatar bunun da, istikrar, KKTC’ye olan sevgi, inanç ve bağlılığın pekişmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.



“EĞİTİMİN GELİŞMESİ İÇİN BÜTÇE GEREKMEKTEDİR…BÜTÇEMİZDEN EĞİTİME ÖNEMLİ PAY AYRILMAKTADIR VE BU PAYIN DAHA DA YÜKSELTİLMESİ İÇİN GAYRETLERİMİZ SÜRMEKTEDİR”Başbakan Ersin Tatar, Girne Mustafa Çağatay ilkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette bir soru üzerine dövizdeki artışın ardından özel okul ücretleri konusunda açıklama yaptı.Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısında dövizde meydana gelen artışla birlikte ortaya çıkan sıkıntıların da ele alınacağını ifade etti.Özel okul ücretleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda, özel teşebbüslerin de dövizdeki bu olağanüstü yükselişi dikkate alması gerektiğini vurgulayan Tatar, “Çünkü herkesin bir bütçesi vardır ve o bütçe içinde bu eğitim giderlerini sürdürmek kolay değildir. Piyasanın kendi içinde yapacağı bir takım düzenlemeler yanında, hükümet olarak bizler de eğer uygun görürsek, hukuki çerçevede konuyu değerlendirdikten sonra adımlar atabiliriz” diye konuştu.Ülkede, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 53 bin öğrencinin, 42 bininin devlet okullarında, 11 bininin ise özel okullarda olduğunu ifade eden Tatar, devletin bu konuda ne kadar önemli bir görev sürdürdüğünün rakamlardan görülebildiğini belirtti.“Bizim için önemli olan hükümet olarak elbette eğitimin tümüne gerekli yönlendirmeleri yapmaktır” diyen Tatar, ülke okullarının, KKTC vatandaşları yanında ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların çocuklarının da eğitim aldığını söyledi.Tatar, “Eğitimin gelişmesi için bütçe gerekmektedir. Bütçemizden eğitime önemli pay ayrılmaktadır ve bu payın daha da yükseltilmesi için gayretlerimiz sürmektedir” diye konuştu.Eğitime önem verdiklerini kaydeden Tatar, KKTC’nin geleceği için, devlet okullarının kapasitesini artırarak, yeni okulları hizmete koyarak, devletin bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.(GÖZ/ŞEB)