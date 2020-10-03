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Başbakan Tatar Girne Çarşısını Ziyaret Etti

TATAR: “SALGIN GERİDE KALINCA EKONOMİNİN HIZLA DÜZELECEĞİNE İNANCIM TAMDIR”

03 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
Başbakan Tatar Girne Çarşısını Ziyaret Etti
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TATAR: “SALGIN GERİDE KALINCA EKONOMİNİN HIZLA DÜZELECEĞİNE İNANCIM TAMDIR”

Lefkoşa, 3 Ekim 20 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Girne çarşısını ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar’a, UBP’ye mensup bakan, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Başbakan Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, salgın ve buna bağlı kapanma nedeniyle yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve etkilenen kesimlere yapılabilecek desteklerin en fazlasını yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Tatar, salgın geride kaldıktan sonra ekonominin hızla düzeleceğine ve ciddi bir atılım sürecinin başlayacağına yürekten inandığını kaydetti.

(EMR/YIL)

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