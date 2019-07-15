Başbakan Tatar, Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ile görüşerek, kurulun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar Günay Kibrit Başkanlığındaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet yapısı gereği ve sosyal devlet anlayışıyla insanlarına sahip çıkmak ve sıkıntıları aşmak için elinden gelen her türlü desteği vermek durumunda olduğunu söyledi.

Halkta da büyük bir duyarlılık olduğuna dikkat çeken Tatar, devletin engellilere sahip çıkacağını kaydederek, birlikte yapılacak çalışmaların önemine işaret etti.

Başbakan Tatar, engelli hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek “Devlet ve hükümet olarak her zaman elimizden gelen ne varsa yapmak durumundayız. Hep beraberiz, aynı gemideyiz” dedi.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Koordinatörü Günay Kibrit de, Başbakan Tatar’ın kişisel olarak her zaman engellilerin yanında olan ve sorunlarıyla bire bir ilgilenen bir kişi olduğuna dikkat çekti.

Devlet ile engelliler arasında bir köprünün oluşturulmasının çok uzun yıllardır engelli sivil toplum örgütlerinin bir talebi olduğunu kaydeden Kibrit, geçmiş Hükümet’in, Bakanlar Kurulu kararıyla Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasını kararlaştırdığını anlatı.

Engelli sivil toplumun ihtiyaçları, eksikleri ve sıkıntı yaşanan noktaların tespit edilmesi üzerinde çalışıldığını kaydeden Kibrit, 6 aylık çalışma süreleri boyunca gerek komitelerde çalışan gerekse kurulda görev alan herkese teşekkür etti.

Kısa süre içerisinde eksiklikler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler adına büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Kibrit, 6 aylık sürede yaptıkları çalışmaları Başbakan Tatar’a sundu.

Yapılan çalışmaların en önemlisinin özel eğitim yasasının hazırlanması konusunda olduğunu belirten Kibrit, engellilerin en önemli sıkıntılarından birinin istihdam konusu olduğunu ve bu konusunda henüz arzu ettikleri gelişmeyi yaşayamadıklarını belirterek, “ümit ederim ki sizin döneminizde bu adımlar atılır ve engellilerimizde ekonomik hayatın içerisine dahil olurlar ve kendilerine olan güvenle de hayatını idame ettirebilirler” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Kurulu değerlendirme yönetmenliği konusunun da çok önemli olduğunu belirten Kibrit, yönetmeliğin 1974 yılından kalma olduğunu ve birçok eksiklikleri bulunduğuna dikkat çekti.

2019 yılının Şubat ayında Türkiye’de geçen değişiklikle oradaki yasayı uyarlamaya çalıştıklarını anlatan Kibrit, bütün paydaş dairelerdeki tüzüklere de atıfta bulunarak gerekli çalışmanın yapıldığını anlattı.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Koordinatörü Kibrit, köprü vazifesi gören bu kurulun yaşatılmasının önemini vurguladı.

(FEZ/HÖ) FOTOĞRAFLI