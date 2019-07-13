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Başbakan Tatar, Denizde Boğularak Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar dün meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Başbakan Tatar, Denizde Boğularak Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar dün meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
Başbakan Tatar, Denizde Boğularak Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 13 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar dün meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

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“GERİDE KALAN YAVRUMUZA, BARIŞ’IMIZA DEVLETİMİZİN SAHİP ÇIKACAĞINDAN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN”

"Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan elim  olay tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere  bir kez daha Allah’tan rahmet tüm  sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 

Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için , yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım."

(ÖK)
 

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