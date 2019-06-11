Başbakan Tatar’dan  barış Harekatı Komutanının Anısına  madalya

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Başbakan Ersin Tatar 1974 Barış Harekâtı’nda 28. Tümen Komutanı olarak görev yapan Fazıl Osman Polat’ın anısına oğlu Yılmaz Polat’a madalya takdiminde bulundu.

Başbakanlıkta gerçekleşen törene Emekli Büyükelçi Çavlan Suerdem, KTBK Komutanı Adına Albay Şükrü Güzel ve Polat’ın torunları da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar madalya töreni öncesi yaptığı konuşmada KKTC’nin kurulmasında binlerce kişinin emeği bulunduğunu ve KKTC’nin kutsal bir emanet olduğunu kaydetti.

Devletin değerini iyi bilerek, TC ile ilişkileri ileriye taşıma hedefinde olduklarını dile getiren Tatar, bu ilişkiyi bozmaya çalışanlar olduğunu, Kıbrıs’ın askeri ve stratejik önemiyle, Akdeniz’deki zenginliklere bakıldığı zaman, Kıbrıs’ın varlığının söz konusu coğrafyayı tamamladığını anlattı.

KKTC’nin varlığının tüm Türk dünyasına olumlu mesajlar verdiğinin altını çizen Başbakan, tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’ın altın bir stratejik nokta olma durumunu hep koruduğunu söyledi.



Yılmaz Polat da KKTC’nin her zaman Rum-Yunan lobisinin hedefinde olduğuna ve gerek KKTC’nin gerekse TC’nin millî davada güçlü durması gerektiğine değindi.Eski bir Kıbrıs’ın Sesi Radyosu çalışanı ve Kıbrıs görüşmelerini her zaman yakından izlemiş bir gazeteci olarak TC’nin ulusal politikasında Kıbrıs’a da yer vermesinin önemine işaret eden Polat, bu politikanın ilerleyen süreçte dış güçleri alt edeceğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından madalya töreni gerçekleştirildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.(RU/YIL) FOTOĞRAFLIHaber: Raif Uzkan Fotoğraf: Süleyman Önal