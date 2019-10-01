Başbakan Tatar, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

SENNAROĞLU BAŞBAKAN TATAR’I 6 EKİM GÜNÜ GERÇEKLEİTİRİLECEK 22. EKO GÜN’E DAVET ETTİ

Lefkoşa, 1 Ekim 19 : Başbakan Ersin Tatar, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyette Eko Turizm Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, Slow Food Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Sennaroğlu, Başbakan Tatar’ı 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 22. Büyükkonuk Eko Gün’e davet etti.

Sennaroğlu, Eko Gün’ün ülkedeki en büyük etkinliklerden biri olduğuna işaret ederek, belediye olarak Büyükkonuk’un ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Bu seneki sloganlarının “hade gımıldan” olduğunu ve yoğun bir katılım beklediklerini söyleyen Sennaroğlu, gün dolayısıyla yapılacak etkinliklere örnekler vererek bu tür etkinliklerin yöreyi ve ülkeyi tanıtmada etkin rol oynadığını belirtti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Büyükkonuk’un uzun yıllardır eko turizmin öncülerinden olduğunu ifade ederek, “siz organizasyonlarınız sayesinde insanları oralara getirmeyi başarıyorsunuz başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Alınacak tedbirler ve altyapı çözümlemeleriyle insanların katılımının cazip hale getirilebileceğini söyleyen Tatar, bu yıl da eko günün çok kalabalık olacağına inandığını belirtti.

Tatar, eko günün düzenlenmesine katkı sağlayanları kutlayarak bu tip etkinliklerin çoğalmasını temenni etti ve “Biz de orada olarak bu güzel günü yaşayacağız” dedi.

(AK/YIL) FOTOĞRAFLI

Haber Arzu Köprülü

Fotoğraf Süleyman Önal