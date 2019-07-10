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Başbakan Tatar: "bu Uyuşturucu İlletinden Kurtulmak İçin Hep Birlikte Mücadele Vermeliyiz... Sigarayı Da Bırakın"

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MEDYA VE İLETİŞİMİN ROLÜ ÇALIŞTAYI... 

Başbakan Tatar: "bu Uyuşturucu İlletinden Kurtulmak İçin Hep Birlikte Mücadele Vermeliyiz... Sigarayı Da Bırakın"

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MEDYA VE İLETİŞİMİN ROLÜ ÇALIŞTAYI... 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Başbakan Tatar:

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MEDYA VE İLETİŞİMİN ROLÜ ÇALIŞTAYI... 

BAŞBAKAN TATAR: "BU UYUŞTURUCU İLLETİNDEN KURTULMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE VERMELİYİZ"

"SİGARAYI BIRAKIN"

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Girne, 10 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, uyuşturucu illetinden kurtulmak için devlet hükümet toplum ve medyanın hep birlikte mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, sigara ve alkolün de insan sağlığı açısından zararlarına işaret ederek, vatandaşlara "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Tatar: “Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım. İçer içer bypass olunca bırakır. İçme de bypass’a gerek kalmasın” şeklinde konuştu.

(EMR/ÖK)  EK VERİLECEK

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