BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MEDYA VE İLETİŞİMİN ROLÜ ÇALIŞTAYI...
BAŞBAKAN TATAR: "BU UYUŞTURUCU İLLETİNDEN KURTULMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE VERMELİYİZ"
"SİGARAYI BIRAKIN"
Tatar, sigara ve alkolün de insan sağlığı açısından zararlarına işaret ederek, vatandaşlara "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.
Tatar: “Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım. İçer içer bypass olunca bırakır. İçme de bypass’a gerek kalmasın” şeklinde konuştu.
(EMR/ÖK) EK VERİLECEK