Başbakan Tatar Anap Genel Başkanı Çelebi’yi Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Tatar, Anavatan Partisi’nin KKTC ile ilişkilerinin her zaman yakın olduğuna vurgu yaparak, TC eski Cumhurbaşkanlarından merhum Turgut Özal ve eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın KKTC’ye büyük hizmetlerinin geçtiğini kaydetti.

“Partinizin ismi Anavatan, Anavatan bizim her şeyimizdir” diyen Başbakan Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle geliştiğini, kökleştiğini ve kendi ayakları üstünde durabilir noktaya geldiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin KKTC’nin daha da güçlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Tatar, “Türkiye Cumhuriyetinin varlığı, bu bölgede lider ülke olması, Doğu Akdeniz’de bin 800 km ile en uzun sahil şeridine sahip olması, mavi vatandaki zenginlikleri çıkarma ve bunları KKTC’yle birlikte kullanma noktasındaki iradesi. Bütün bunlar bize zenginlik katıyor” diye konuştu.

Başbakan Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Anavatan Partisi’nin kuruluş yıl dönümlerinin ayni tarihe denk geldiğine işaret ederek, “2023 yılında hem KKTC’nin hem de Anavatan Partisi’nin 40. yılını hep birlikte daha coşkulu bir şekilde kutlamayı diliyorum” dedi.

Çelebi, nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önce Kıbrıs Türk halkına; sonra da bölge ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlar getireceği inancını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin menfaatlerinin her zaman ortak olduğunu söyledi.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Başbakan Tatar’a Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar da diledi.

(EMR/YIL)