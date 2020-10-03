Başbakan Tatar Ada-sen’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 3 Ekim 20 : UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Ada Çalışanları Sendikası’nı (Ada-Sen) ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sendika başkanı Kağan Mındıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunan Tatar’a, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, Ada-Sen’in çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, sendikaların, üyelerinin haklarını korumak yanında ülkenin ekonomik yapısı ile ilgili de somut görüşler ortaya koymasının önemine vurgu yaptı.

Pandemi süreci ile dövizdeki artışın ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Tatar, “Kaynağı oluşturarak, bütçeyi sağlıklı bir şekilde Meclise taşımak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama hayat da devam ediyor, Bütçe dairemiz çalışıyor. Bütçenin kurgusu ortaya çıkacak ve bütçe en geç ekim sonu Meclise göndermemiz lazım. Bütçe çalışmaları içerisinde, Türkiye ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de ülke ekonomisi ile ilgili Ada-Sen’in de görüşlerini almak istediklerini belirten Tatar, “2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık” diye konuştu.

Yeni dönemde hem Türkiye ile tam bir uzlaşı hem de toplumsal uzlaşı içinde bir gelecek istediklerini vurgulayan Tatar, kamu maliyesi, su ve elektrik konusunda da Türkiye ile iş birliğini geliştireceklerini ifade etti.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda da federal çözümden ziyade, alternatifleri de gündemde tutacaklarını söyledi. Tatar, Rum tarafının üniter yapıyı çağrıştıran federal anlayışından ziyade, Türkiye ile alternatif çözümlerin masaya gelmesini de steyeceklerini kaydetti.

Tatar, “İki devletli çözüm diyoruz. Buna kızanlar oluyor. Zaten iki devlet var. Bir anlaşma durumunda biz kendi devletimizi ortadan kaldırmayız. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in son konuşmasını okumanızı tavsiye ederim. Yeni çözüm olacaksa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak diyor. O devlette KKTC’nin hiç bir yasasına, hakkına, tapusuna yer yoktur. Deregasyon kabul edilmemektedir. Mahkemelerde bütün haklarımız çürütülebilir. Bütün bunları dikkate almak durumundayız. Doğruları halka söylemek lazım.” diye konuştu

(EMR/YIL)