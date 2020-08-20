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Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”

BAŞBAKAN TATAR TÜKETİCİLER DERNEĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:51
Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”
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BAŞBAKAN TATAR TÜKETİCİLER DERNEĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 (.):   Başbakan Ersin Tatar hükümetin birtakım açılımlar yapmak zorunda olduğunu, bu açılımların da halkın sağlığını koruyarak en iyi şekilde yapıldığını söyledi.

Tatar, tüketicinin korunması gerektiğini ve hükümetin bu yönde çalışmalar yaptığını kaydetti.

Pandemi döneminde hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda yapılamayan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliği bugün gerçekleştirildi.

 “Dünya Tüketici Hakları” etkinliği Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılımı ile Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

IŞIK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin tüketici haklarını korumak için yaptığı çalışmaları aktardı.

Tüketici haklarının korunması için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışılmasının önemini vurgulayan Işık, AB ve Türkiye’deki gelişmelerin de dernek tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Işık, tüketicilerin birtakım sorunlarının olduğunu kaydederek, bu sorunların giderilmesi için hükümet ve ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, tüketici haklarını korumanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Ürün güvenliğinin uzun zaman önce Meclis’ten geçerek uygulamaya girdiğini anımsatan Taçoy, AB ve Türkiye ile çalışmaları olduğunu ve ürünlerde kalite kontrolü yapıldığını anlattı.

Bakan Taçoy, kaliteli ürün alınabilmesi ve doğru kullanımını sağlayabilmek için çalışma yapıldığını söyledi.

Bazı eksiklikler bulunduğunu kaydeden Taçoy, “Yasa geçtikten sonra özellikle bir ürünün laboratuvardan geçebilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması için ihtiyaç hasıl oldu” dedi. Taçoy, AB ile yapılan çalışmalarda bu konunun gündeme getirildiğini ifade etti.

Bir ürünün ülkeye gelmesi ile işin son bulmadığını ifade eden Taçoy, ürünün ülkeye gelişinin ardından sadece etiket bazında değil, laboratuvar bazında da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Taçoy, ülkede yeni bir laboratuvarın olması gerektiğini vurguladı.

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Hal Yasasının da en erken zamanda Meclis’ten geçmesinin şart olduğunu kaydeden Taçoy, bu konuda Meclis’te çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Taçoy, “Hal Yasasının olması ile işler bitmiyor.  Hal yasasına bağlı olarak ülkede hal alanının oluşması gerekiyor” dedi.

Hazırda bir mekan olmaması halinde yasanın devreye girebilmesinin uzun zaman alacağını kaydeden Taçoy, bu yüzden mekanın bulunması gerektiğini söyledi.

Taçoy, “Bizim isteğimiz; tüketiciyi hem kalite açısından  hem de fiyatlandırma açısından  koruyabilmek adına üstlendiğimiz görevleri laikiyle yerine getirmektir” DEDİ.

Bakan Taçoy’a konuşmasının ardından dernek tarafından plaket takdim edildi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, derneğin tüketici haklarının korunması için uğraş verdiğini belirterek, dernek yetkililerine teşekkür etti.

KKTC’de pandemi dönemi yaşandığını ve bu dönemde sağlığın en önemli konu olduğunu kaydeden Tatar, ancak hükümetin birtakım açılımlar yapmak zorunda olduğunu, bu açılımların da hükümet tarafından halkın sağlığını da koruyarak en iyi şekilde devam ettiğini anlattı.

Başbakan, “Aksi takdirde ekonomiyi ayakta tutabilmek, ekonomiyi yüzdürebilmek, binlerce istihdamı koruyabilmek mümkün değildir. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman tüketici hakları da ön plana çıkıyor” dedi.

Tüketicinin korunması gerektiğini vurgulayan Tatar, hükümetin tüketici haklarının korunması için yaptığı çalışamaları aktardı.

 Başbakan Tatar, “Mesajımız; güçlü bir KKTC... elbette içinde bulunduğumuz sıkıntılarda birtakım zaafiyetlerimiz, sıkıntılarımız olabilir ancak, bizi ileriye taşıyacak;   devletimizin güçlenmesi, devletimizin daha iyi yönetilebilmesi, bunun için yapılacak olan düzenlemeler ve insanlarımızın bize olan güveninin artması.. dolayısı ile bizler çok hata yapamayız. Bizler yaptığı hataları açıklamak durumunda olmamız lazım. Bunun için şeffaflık gerekmektedir” dedi.

Pandemi döneminde KKTC’nin birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu kaydeden Tatar, alınan tedbirler ve yapılan yeni düzenlemelerle halkı, tüketiciyi ve vatanı korumaya çalıştıklarını vurguladı.

Tatar, maskeli, temiz ve mesafeli yaşamın yeni alışkanlıklar olması gerektiğini vurguladı.

1 Temmuz sonrası açılım süreci yaşanmaması halinde, ekonominin daha kötü bir durumda olacağını, tüketici ve vatandaşın da bundan payını alacağını belirten Tatar, dengenin iyi tutturulması ve herkesin birbirine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Etkinlikte daha sonra Ekonomist Mehmet Saydam, “Akonomide Tüketici Hakları” adlı sunumunu yaptı.

Etkinlikte  Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda “İnsan Hakları Onursal Ödülü” tevdi edilen BRTK yanında, tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme ve iş adamlarına basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkilileri olmak üzere  40’ın  üzerinde ödül verildi.

 (BRT/YIL) FOTOĞRAFLI

 

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