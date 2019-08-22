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Başbakan Tatar Aa, Trt World Ve Milliyet\'e Röportaj Verdi

Ankara, 22 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ankara\'da Anadolu Ajansı, TRT World ve Milliyet\'e röportaj verdi. 

Başbakan Tatar Aa, Trt World Ve Milliyet\'e Röportaj Verdi

Ankara, 22 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ankara\'da Anadolu Ajansı, TRT World ve Milliyet\'e röportaj verdi. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
Başbakan Tatar Aa, Trt World Ve Milliyet\'e Röportaj Verdi

Ankara, 22 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Ankara'da Anadolu Ajansı, TRT World ve Milliyet'e röportaj verdi. 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tatar, temasları kapsamında Ankara'da medya kuruluşlarına  röportajlar verdi. 
Tatar ilk olarak Anadolu Ajansına ardından TRT World ve Milliyet'e  konuştu. 
Uluslararası yayın yapan TRT World'a İngilizce röportaj veren Başbakan Tatar, röportajlar sırasında Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları ve KKTC'deki ekonomik gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Başbakan Tatar, Ankara'ya gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaretin önemli bir ziyaret olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Devleti’ne gösterdiği ilgi ve  alakaya teşekkür etti. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC'ye desteği sürdükçe ekonomik ve sosyal kalkınmanın süreceğini belirten Tatar, ülkede tarımdan, sanayiye, turizme, eğitime, kültür alanına kadar her alanda gelişmelerin süreceğini kaydetti. 
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülkedeki ekonomik krizin aşılması için çalıştıklarını, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışmalar yürüttüklerini, iş birliği içinde olduklarını belirterek, amaçlarının Türkiye ile birlikte bu coğrafyada KKTC'nin her alanda geliştirilmesi olduğunu söyledi. 

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Ankara temaslarında ekonominin geliştirilmesi yanında iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası ilişkilerin ele alınacağını ifade eden Tatar, KKTC'nin ekonomik olarak yaşamını sürdürebilmesi için Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti. 
KKTC ekonomisinin lokomotifi olan turizm ve yüksek eğitim alanlarını geliştirmek için çalışacaklarını ifade eden Tatar, KKTC'nin daha da güçlendirilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamı ile iki devlete dayalı bir çözüm açısından da önemli olduğunu söyledi. 
Tatar, müzakere sürecine yönelik bir soru üzerine Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkleri yeni bir maceraya atacak adımlara onay vermeyeceklerini  belirtti.  
Başbakan Tatar, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynaklarda Türkiye ve KKTC'nin de hakları bulunduğunu, bu haklara sonuna kadar sahip çıkacaklarını ve kararlılıkla koruyacaklarını söyledi. 
(EMR/YIL)     FOTOĞRAFLI 
Haber: Emir Ertorun
 

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