Başbakan Tatar, 8. Alaniçi Hasat Festivali Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar dün akşam gerçekleştirilen 8. Alaniçi Hasat Festivali’nin açılışına katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki hasadın hayırlara vesile olmasını dileyerek, çiftçinin hayvancının teknolojiyi de takip edip, daha fazla kazanç sağlamak için yeniliklere açık olmalarını istedi.

Hasat denince tarımsal arazilerin öneminin ortaya çıktığını belirten Tatar, “Yaşayabilen, ekonomisiyle güçlü, üretimiyle yoluna devam edebilecek bir halkın verebilecek fazla toprağı yok” dedi.

"Bu topraklarda var olabileceksek, toprağa da ihtiyacımız vardır” şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Ersin Tatar, toprağın korunması ve tarıma ayrılacak toprağın devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar “Bu toprakları, sonuna kadar KKTC’nin koruması gerekir ” diyerek, aksi halde Kıbrıs Türk’ünün tarımsal faaliyetlerini sürdürecek toprağını kaybedeceğini vurguladı.

Etkinlikte konuşmalar sonrasında plaket takdimleri yapıldı ve son olarak gösteriler sergilendi.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI