Başbakan Tatar 6. Halk Dansları Ve Barış Festivali’ne Katılacak Halk Dansları Ekiplerini Kabul Etti

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, 6. Halk Dansları ve Barış Festivali’ne katılacak konuk ekiplerle festivali düzenleyen Kıbrıs Halk Dansları Sanat Merkezi Derneği Başkanı Serhat Kozoğlu’nu kabul etti.

Kıbrıs Halk Dansları Sanat Merkezi Derneği’nin organize ettiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Halk Dansları ve Barış Festivali için Adada bulunan TC, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Beyaz Rusya ekipleri ile KKTC ekibi, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

KOZOĞLU

Kıbrıs Halk Dansları Sanat Merkezi Derneği Başkanı Serhat Kozoğlu kabulde yaptığı konuşmada, derneklerinin geleneksel hale getirerek gerçekleştirdiği Uluslararası Halk Dansları ve Barış Festivali’nin 6’ncısının başladığını söyleyerek, festival kapsamında ülkeye gelen konuk ekiplerle devlet büyüklerine ziyaretler yaptıklarını kaydetti.

Festivalin amacının Kıbrıs Türkü’nün gelenek, görenek ve kültürünün, yabancı kültürlerle kaynaşması olduğunu da ifade eden Kozoğlu, bu yıl ülkeye Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Belarus (Beyaz Rusya) ve Türkiye Cumhuriyeti’nden ekiplerin geldiğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da kültür ve geleneklerin yaşatılarak, başka ülkelerin kültürleriyle kaynaşmasının Kıbrıs Türkü’nün zenginliği olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar, konuk ekiplere İngilizce hitap ederek “hoş geldiniz” dedi ve Adada iyi vakit geçirmelerini diledi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl