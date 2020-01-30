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Başbakan Tarar Yanan Evin Sakinlerini Ziyaret Etti

“ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ KATKIYI YAPACAĞIZ, BU TÜR OLAYLARDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM” 

Başbakan Tarar Yanan Evin Sakinlerini Ziyaret Etti

“ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ KATKIYI YAPACAĞIZ, BU TÜR OLAYLARDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM” 

30 Ocak 2020 Perşembe 12:42
Başbakan Tarar Yanan Evin Sakinlerini Ziyaret Etti

“ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ KATKIYI YAPACAĞIZ, BU TÜR OLAYLARDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM” 
Lefkoşa, 30 Ocak 20 (.): Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde bu sabah yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. 
Başbakan Ersin Tatar, kış aylarında özellikle soba konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, bu tür olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi. 
Başarır ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ellerinden gelen neyse yapılacağını söyledi. 

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Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı günlerde bir birinin yanında olduğunu, devletin de mağdurların yanında olduğunu, olmaya devam ettiğini dile getirdi. 
Yangın bugün sabah Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu çıkmıştı. 
Yangında 17 yaşındaki Alperen Başarır (E-17) yaralanmıştı. 
(TUĞ/HA)   FOTOĞRAFLI 
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın    Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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