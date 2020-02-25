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Başbakan İngiliz Sunday Express Gazetesine Demeci…tatar: “yanlış Çıkarım Yapıldı…benim Sözlerim Değil”

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

Başbakan İngiliz Sunday Express Gazetesine Demeci…tatar: “yanlış Çıkarım Yapıldı…benim Sözlerim Değil”

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Başbakan İngiliz Sunday Express Gazetesine Demeci…tatar: “yanlış Çıkarım Yapıldı…benim Sözlerim Değil”
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Ulusal  Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Sunday Express Gazetesi’nde yer alan demecindeki “bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuna” dair ifadelerin kendisinin olmadığını, bir yanlış çıkarımından kaynaklandığını açıkladı.

“ Özellikle web sayfası ile çok geniş bir kesimin yakından takip ettiği İngiliz Sunday Express gazetesine verdiği demeçte, iki devletli çözümün neden gündemlerinde olduğunu ile Brexit sonrası İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlara destek vermesi zamanının geldiğinin altını çizdiğini” belirten Başbakan Tatar, söz konusu gazete haberinde kendisinden doğru bir şekilde Başbakan olarak söz edildiğini, haber sonrasında İngiltere’den iki devletli çözüm ve uçuşlarla ilgili vurgulamaları nedeniyle pek çok olumlu mesaj aldığını ifade etti.

“YANLIŞ ÇIKARIM…BENİM SÖZLERİM DEĞİL”

UBP Genel Merkezi’nden yaoılan açıklamaya göre, Tatarın açıklaması şöyle: 

“ Ne var ki  söz konusu haberde yer alan ‘ bir anlaşma olması halinde  Kıbrıs Türk tarafının toprak miktarını %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğuma’ dair ifadeler benim değildir; bir yanlış çıkarımından kaynaklanmaktadır.

Ben, muhabire Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da  Rum tarafına bir harita vererek Kıbrıs Türkü’nün elindeki topraklardan %6’dan
fazla taviz sunduğunu ancak Rum tarafının buna da ‘hayır’ dediğini anlatmaya çalıştım ancak muhabir bunu benim de vermeye hazır olduğum bir toprak tavizi olarak yazdı.

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Oysa bizim tutumumuz bellidir; 18 Ocak’ta açıklanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim bildirgemizde, eğer Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma olacaksa  sınır ayarlamaları yapılabileceği, ancak bunun Kıbrıs Türk halkını yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek şekilde olabileceği açıkça vurgulanmıştır.
Kimse benim söylediklerimi, bana sormadan, görüşümü almadan çarpıtarak bir takım noktalara varabileceği hayalini kurmasın.

İngiliz Sunday Express gazetesine verdiğim demeçte de esaslı bir şekilde vurguladığım üzere, değişmeyeceği kesinleşen Rum tutumu yüzünden Kıbrıs görüşme süreci çökmüştür.

Artık iki devletli çözüm başta olmak üzere alternatif çözüm modelleri gündeme gelmelidir.

Kıbrıs Türkü’ne spor, ulaşım, haberleşme, başta olmak üzere bir çok alanda uygulanan izolasyon ve kısıtlamalar artık sona ermelidir.

Kıbrıs’ın üç garantöründen biri olan İngiltere daha fazla Kıbrıs Türk halkına yapılan insan haklarına aykırı uygulamalara alet olmamalıdır.

Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak kararlılığındadır. Rum tarafı hidrokarbon konusunda doğru yola, yani, Kıbrıs Türkleri ile bir ortak komite çatısı altında konuyu ele almaya yönlendirilmelidir. 

Kıbrıs Türkü, Rum tutumu yüzünden mevcut statükonun asıl mağdurudur ve Ulusal Birlik Partisi  ile ben bu gidişatı durdurmak, mağduriyetlerimizi gidermek için proaktif siyaset izlemeye devam edeceğiz.

İngiltere’de yaşayan ve sayıları 100 binlerle ifade edilen Kıbrıslı Türklerin artık siyasi bir güç olarak İngiltere siyasetini etkilediğini de göz önünde bulundurarak oraya yönelik faaliyetlerimizi artıracak, bu kardeşlerimizin ülkemizle bağlarını güçlendirmek için seçme, seçilme haklarının verilmesi için üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz”.
(YIL/ŞEB)

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