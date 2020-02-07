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Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAYAN BİR KIBRIS TÜRK HALKI VAR”

Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAYAN BİR KIBRIS TÜRK HALKI VAR”

07 Şubat 2020 Cuma 11:52
Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAYAN BİR KIBRIS TÜRK HALKI VAR”

Lefkoşa, 7 Şubat 20 : Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Sönmezliler Ocağı’ndaki üyelerle konuşan Başbakan Tatar, Sönmezliler Ocağı anı defterini de imzaladı.

ESENYEL

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Başbakan Tatar’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, Ersin Tatar’ın her zaman kendilerini ziyaret ettiğini ama Başbakan olarak daha sık aralarında görmek istediklerini belirtti.

26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Tatar’a başarılar da dileyen Esenyel, “Bu seçimi kazanacağınızdan eminim” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, yıllardır Sönmezliler Ocağına geldiğini belirterek, “Buraya gelip de rahmetli Mustafa Erbilen’i anmamak olmaz” dedi.

Tatar, herkesin KKTC’nin üzerine titrediğini, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle birlikte KKTC’nin de çok önemli noktalara geldiğini belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle başarılı bir noktaya geldiğini vurgulayan Tatar, günün sonunda barış, huzur ve güven içerisinde yaşayan bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu ifade etti.

Tatar, “Benim temel felsefem inancım, daha sağlam bir ekonomi, daha kalkınabilir bir KKTC, gelecekte Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, başı dik onurlu bir şekilde var olabilmesi için, çoluk çocuğumuzun burada gelecek ve hayat bulabilmesi için mutlaka ve mutlaka Kuzey’de kendi devletimizin çatısı altında ama egemen eşitlik temelinde bir siyasetin geliştirilmesidir” dedi.

GARANTÖRLÜĞÜN MASAYA YATIRILMASI

Son 50 yıldır federal temelde bir anlaşma için büyük uğraşlar verildiğini, Türk tarafının iyi niyetine rağmen, Rum tarafının hiçbir adım atmadığına işaret eden Tatar, CransMontana’da yapılan görüşmelerde garantörlüklerin de masaya yatırıldığını ki kendilerine göre bunun büyük bir zafiyet olduğunu belirtti.

Tatar, “CransMontana’da garantörlükler de masaya yatırıldı. Kıbrıs Türk halkının asla kabul edemeyeceği meseleler tartışıldı. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü bizler için yaşamsaldır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en önemli unsur olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz bunu asla kabul etmeyiz hiçbir güvenlik mekanizması Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yerini alamaz”diye konuştu.

Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı sayesinde Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde devlet çatısı altında yaşayabildiğine dikkati çeken Tatar, Türkiye’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikası ile Doğu Akdeniz’de Kuzey’de bir Türk devletinin mutlaka ve mutlaka var olacağının altının çizildiğini söyledi.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki devlet ve aynı zamanda egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini yineleyen Tatar, “Aksi takdirde Türkiye’nin çekildiği ve AB içerisinde özgürlükler dediğimiz serbest seyahat, serbest dolaşım, serbest yerleşim, serbest mal edinme uzun vadede Kıbrıs Türk halkını buradan yok olmaya kadar götürebilecek çok tehlikeli ve maceraperest bir süreç olacağı için UBP’nin adayı olarak bizim söylediklerimiz açık ve nettir” şeklinde konuştu.

“Benim siyasetim budur, bu siyaseti temsil ediyorum ve sizlerin desteğine de teşekkür ederim” diyen Başbakan Tatar, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunu ve tüm dünyanın gözünün Kuzey Kıbrıs’ta olacağını kaydetti.        

 (AK/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü     

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