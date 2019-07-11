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Başbakan Ersin Tatar, Kktc Şoför Okulları Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, Kktc Şoför Okulları Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki ve beraberindeki heyeti kabul etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Başbakan Ersin Tatar, Kktc Şoför Okulları Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlıktaki kabulde Birlik Başkanı Tilki hükümetin trafik güvenliği ile ilgili açıklamalarına destek belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da eğitim, altyapı ve denetimin önemine vurgu yaparak, hükümetin trafik konusunun daha iyi yönetilmesi konusunda görüş birliği içinde olduğunu kaydetti. 

Desteğinden dolayı Şoför Okulları Birliği’ne teşekkür eden Tatar, eğitimin önemine işaret etti ve şoför okullarının trafikte eğitimin bir parçası olduğunu hatırlatarak eğitimin daha ciddi tutmak gerektiğine dikkat çekti. 

Devletin imkânlarını da zorlayarak alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, trafikte denetimin artırılmasının da şart olduğunu belirtti.  

Tatar “Trafikte üç unsur vardır. Bunlar; eğitim, altyapı ve denetimdir. Üç unsur da çok önemlidir. Eğitimin daha iyi yapılabilmesi için Şoför Okullarının katkısı bu bağlamda çok önemlidir” dedi. 

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TİLKİ

Birlik Başkanı Doğan Tilki hükümetin trafik ile ilgili yerinde bir adım attığını kaydetti ve alınan kararı desteklediklerini söyledi. 

(RU/HÖ)                         FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

                                          

 

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