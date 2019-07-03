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Başbakan Ersin Tatar, Havadis Gazetesi Ödül Gecesi Etkinliğine Katıldı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde insanların farklı görüşlerde olabileceğini ancak ortak noktanın birlik ve beraberlik içinde ülkeyi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Havadis Gazetesi Ödül Gecesi Etkinliğine Katıldı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde insanların farklı görüşlerde olabileceğini ancak ortak noktanın birlik ve beraberlik içinde ülkeyi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Başbakan Ersin Tatar, Havadis Gazetesi Ödül Gecesi Etkinliğine Katıldı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde insanların farklı görüşlerde olabileceğini ancak ortak noktanın birlik ve beraberlik içinde ülkeyi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Havadis Medya Grubu’nun düzenlediği “Havadis Ödül Töreni”  Girne Vuni Palace Hotel’de gerçekleşti. Gecede, spor, sanat, moda, medya ve iş dünyasının başarılı isimlerine ödülleri verildi.
Başbakan Ersin Tatar, Ödül Töreni’ndeki konuşmasına ödül alanları kutlayarak başladı ve geçmiş dönemlerde kendisinin de Türkiye televizyonlarında Show Tv de görevde bulunduğu esnadaki anılarına değindi.  
Konuşmasında güncel çeşitli konulara da değinen Başbakan Tatar kendisine farklı kesimlerden yöneltilen eleştiriler bulunduğunu belirterek, dünyanın hiçbir yerinde bir Başbakan’ın bu şekilde bir konuşma yapamayacağına dikkat çekti ve ancak mutlu insanların ülkesi olan KKTC’de bunun yapılabileceğine işaret etti.

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KKTC’de insanlar ya da siyasetçiler arasında görüş farklılıkları olsa da, herkesin birbirini sevip saydığını dile getiren Başbakan Tatar, ülkede sağ görüşlü veya sol görüşlü siyasetçilerin, farklı görüşlerdeki vatandaşın insanlık ortak paydasında buluştuğunu ve birbirini sevip saydığının da altını çizdi.
Gecede, sanat, iş, moda, spor ve medya dünyasından birçok isime başarı ve onur ödülü verildi.
(AK/HÖ) 
 

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