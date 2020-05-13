banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Başbakan Ersin Tatar Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

BAŞBAKAN ERSİN TATAR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:34
Başbakan Ersin Tatar Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni Ziyaret Etti
banner337
banner345

BAŞBAKAN ERSİN TATAR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 13 Mayıs 20 (TAK): Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Tatar, DAÜ ‘niiVakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel ve VYK üyeleri ile görüşerek, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun toplantısına da katıldı.

Ziyaret esnasında DAÜ Rektörü Hasan Demirel Doğu Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan “Covid-19 Salgının KKTC Ekonomisine Etkileri” başlıklı raporu Başbakan Ersin Tatar’a  takdim etti.

Başbakan Ersin Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin ülkelerine dönmesine rağmen online eğitimin devam ettiğini anımsatarak, hayatın devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin koronavirüsü geride bırakmış bir ülke olduğunu belirten  Başbakan Tatar, sınır tanımayan virüsün KKTC’ye de uğradığını ancak alınan tedbirlerle ve verilen mücadeleyle en hafif şekilde atlatıldığını anımsattı. Ancak tedbirli olunmaya devam edilmesi, rehavete kapılmamak gerektiğini ve her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden Başbakan Tatar, DAÜ gibi bir bilim yuvasında ve değerli bilim insanlarının görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü ve tavsiyeler doğrultusunda alınan kararlar ve halkın da buna uymasıyla sıkıntıları aşmak ve geleceğe yönelik plan ve programlarla nasıl bir düzen olacağı konusunda DAÜ gibi bir kurumdan verilecek görüş ve önerilere önem verdiklerini söyledi.

"DAÜ KKTC İÇİN ÇOK ÖZEL BİR KURUMDUR"

banner341
Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında DAÜ’nün başarılı çalışmalarına da değindi.

DAÜ'nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin amiral gemisi misali başarılarına devam edeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, “DAÜ, KKTC için çok özel bir kurumdur” dedi.

Gelinen noktada önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bu sıkıntıları aşması olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, ülkenin azimle yoluna devam edip, kurum ve kuruluşlarıyla verdiği mücadeleyi tüm dünyayaya duyurmakta olduğunu belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de Kovid-19 sürecinde KKTC’nin çok başarılı bir sınav verdiğini ve doğru kararlarla gelinen aşamanın gurur verici olduğunu söyledi.

KKTC hükümetinin çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirten Özcenk, DAÜ olarak yanaşan salgını önceden fark ederek çalışmalar başlattıkları belirtti.

Prof. Demirel konuşmasında Kovid-19 salgını sürecinde üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, eğitimi sürdürülebilir bir noktaya taşıdıklarını, araştırma labratuvarı kurduklarını, KKTC'nin ekonomik faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir kurul hazırladıklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Başbakan Tatar’a plaket ve akademisyen Senih Çavuşoğlu tarafından, Üniversitenin üretimi olan yüz speri de takdim edildi.

(FG)

banner346
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale’de Yangın
Geçitkale’de Yangın
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim