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Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Görüştü

BAŞBAKAN ERHÜRMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Görüştü

BAŞBAKAN ERHÜRMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Görüştü

BAŞBAKAN ERHÜRMAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

GÖRÜŞMEDE MALİ PROTOKOL VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Beştepe, 14 Şubat 19 : Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tufan Erhürman\'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girişinde resmî törenle karşıladı.

Beştepe\'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde yer alan görüşme, 2 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki Mali Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başbakan Erhürman\'a görüşmede, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ederken, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'a ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Siyasi Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran eşlik etti.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun

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