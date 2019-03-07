Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102283
ALTIN
225.825
DOLAR
5.4499
STERLİN
7.1620
EURO
6.1111
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
RUSSU’NUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
2 kaza, 2 ölü, 11 yaralı!
2 KAZA, 2 ÖLÜ, 11...
Ziyamet’de kaza! 3’ü çocuk 9 yaralı
ZİYAMET’DE KAZA! 3’Ü ÇOCUK 9...
Trafik iki can daha aldı
Son Dakika
TRAFİK İKİ CAN DAHA ALDI
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Başbakan Erhürman İngiltere\'deki İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Londra, 7 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere\'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. 

Başbakan Erhürman İngiltere\'deki İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Londra, 7 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere\'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. 

07 Mart 2019 Perşembe 17:10
Başbakan Erhürman İngiltere\'deki İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Londra, 7 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. 

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım alanları, yatırım fırsatları, ekonomik ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı. 

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata başkanlığındaki Londra’daki Kıbrıslı Türk İşadamları ile gerçekleştirilen toplantıda, Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti. 

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de katıldı. 

(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI 

Haber: Emir Ertorun

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Misp Ve Yarder   8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ve İslam Aleminin Kandilini Kutladı
Misp Ve Yarder   8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ve İslam Aleminin Kandilini Kutladı
Ktimb  başkanı Gürcafer: “kadına Yönelik Şiddeti Durduracak Adımlar Atılmalıdır”
Ktimb  başkanı Gürcafer: “kadına Yönelik Şiddeti Durduracak Adımlar Atılmalıdır”
Başbakan Dome Otel sözleşmesini neden gizledi ! (tıkla video izle)
Başbakan Dome Otel sözleşmesini neden gizledi ! (tıkla video izle)
Ubp Lefkoşa İlçesi İstişare Kurulu Toplantısı  yapıldı
Ubp Lefkoşa İlçesi İstişare Kurulu Toplantısı  yapıldı
Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Kadınlar Günü  ziyaretleri
Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Kadınlar Günü  ziyaretleri
Beylerbeyi Inner Wheel’in Konuğu Ayşe Kulin Oldu
Beylerbeyi Inner Wheel’in Konuğu Ayşe Kulin Oldu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla “8 Mart'ta 8 Kadın 8 Hayat” İsimli Söyleşi Düzenledi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla “8 Mart'ta 8 Kadın 8 Hayat” İsimli Söyleşi Düzenledi
Meral Akıncı, 20.geleneksel Kadın Dünyasından Renkler Sergisinin Açılışına Katıldı
Meral Akıncı, 20.geleneksel Kadın Dünyasından Renkler Sergisinin Açılışına Katıldı
2 kaza, 2 ölü, 11 yaralı!
2 kaza, 2 ölü, 11 yaralı!
Meclis İdari Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Yataklı Tedavi Kurumları Değişiklik Yasa Tasarısını  görüşmeye Devam Etti
Meclis İdari Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Yataklı Tedavi Kurumları Değişiklik Yasa Tasarısını  görüşmeye Devam Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim