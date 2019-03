Başbakan Erhürman, Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Heyetini Kabul Etti

ERHÜRMAN: “KKTC’NİN TURİZM ALANINDAKİ POTANSİYELİNİ VE OLANAKLARINI DÜNYAYA VE TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA ANLATMALIYIZ”

“KKTC HALKININ SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMASINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR”

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, yönetim kurulu toplantılarını KKTC’de yapmak amacıyla ülkede bulunan Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FİJET) Başkanı ve Tunus eski Turizm Bakanı Tijani Haddad başkanlığındaki heyeti kabul ederek görüştü.

Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (ATURJET) Başkanı Delal Atamdede ile ATURJET KKTC üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek de görüşmede yer aldı.

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FİJET) Başkanı ve Tunus eski Turizm Bakanı Tijani Haddad kabulde yaptığı konuşmada, örgütlerinin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

ERHÜRMAN: “DÜNYADAKİ SESİMİZ OLUN”

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasına heyeti konuk etmekten onur duyduğunu söyleyerek başladı. Kıbrıs’ta sadece Kıbrıs sorunuyla bilinir olmaktan hiç mutlu olmadıklarını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk tarafı olarak bu sorunun bir an önce tarihe karışması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade etti.

KKTC halkının sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlama yükümlülükleri olduğuna işaret eden Erhürman, bu açıdan turizmin kendileri için önde gelen ekonomik sektör olduğunu belirtti.

Başbakan Erhürman, bu nedenle KKTC’nin turizm alanındaki potansiyelini ve olanaklarını dünyaya ve hatta Türkiye’ye daha fazla anlatmak yükümlülükleri bulunduğunu dile getirdi.

KKTC’nin kültür, tarih, sağlık, spor ve özel ilgi turizmi alanlarına çok uygun potansiyeli olduğuna dikkat çeken Erhürman, ayrıca ülkemizin yılın 10 ayının güneşli olduğunu ve bu güneşin dahi başlı başına önemli bir potansiyel olduğunu aktardı.

Erhürman, yine bu potansiyellerin yanında, hala yeterince tanıtımını yapamadığımız William Shakespeare’in dünyada tek olan Othello Kalesi’nin Kuzey Kıbrıs’ta olduğuna vurgu yaptı.

Ülkemize gelen heyet aracılığıyla Othello Kalesi’ni dünyaya anlatabilmeyi çok istediklerini kaydeden Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde tarih, kültür, gastronomi var. Bunun yanında ülkemizde spor ve sağlık turizmine son derece uygun koşullar vardır. KKTC’nin anlatılabilecek çok daha fazla tarafı vardır. Bu nedenle de sizleri burada konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Ziyaretiniz aynı zamanda çok zamanlı bir ziyaret diye de değerlendiriyorum.”

Ülke olarak dünyada birçok sınırlılıklarla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Erhürman, konuk heyetten “dünyadaki sesimiz” olmalarını istedi.

33 ülkeden 750 üyesi bulunan FİJET, 17-22 Mart tarihleri arasında yönetim kurulu toplantısını KKTC’de yapıyor. Organizasyonda; Türkiye, Mısır, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Bulgaristan, Tunus, Rusya, Slovakya'dan gelen FIJET-Aturjet Üyesi turizm yazarı ve gazetecilerinin, her alanda ortak çalışma imkanlarının ele alınması hedefleniyor.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI