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Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu oldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından 5 Kasım’da kurulan UBP – DP Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı görevine, kabinede Turizm ve Çevre Bakanı olan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu getirildi.

09 Kasım 2021 Salı 09:30
Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu oldu

Başbakan Faiz Sucuoğlu , "Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı" ibaresini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayına sundu.

UBP-DP Koalisyon Hükümeti kabinesinde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu oldu.

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayına sunduğu yazıda, 5 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlıklar Listesi’nde Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı’nın şehven Turizm ve Çevre Bakanı olarak yayınlandığını belirterek, "Turizm ve Çevre Bakanı" ibaresinin "Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı" olarak düzeltilmiş halini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayına sundu.

“Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar Kurulu'nun Oluşumu” konulu resmi yazı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Son Güncelleme: 09.11.2021 10:51
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