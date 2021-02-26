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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü’nü kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

26 Şubat 2021 Cuma 18:00
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü’nü kabul etti
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ve Asbaşkan Cengiz Tuğcan bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise, kulübün özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Spordan gelen bir kişi olduğunu belirten Arıklı, ülke sporunun içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyledi. Arıklı, yapılacak her türlü proje ve talepleri titizlikle incelenerek değerlendireceğini, ihtiyaç duyulduğu her zaman kulüplerin yanında olunacağını belirtti.

Görüşme sonrasında Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont kulüp adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.

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Son Güncelleme: 26.02.2021 20:31
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