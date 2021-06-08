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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Kamu-iş’i kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

08 Haziran 2021 Salı 16:15
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Kamu-iş’i kabul etti
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

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Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Serbest Liman'daki çalışanların sıkıntıları ele alındı. 

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Serbest Liman’da ciddi bir yönetim zafiyeti olduğuna ve çalışanlar arasında huzursuzluk yaşandığına dikkat çekerek perşembe gününe kadar gerekli adımlar atılmazsa bir günlük uyarı grevi yapılacağını aktardı.

Bakan Arıklı da, yaşanan huzursuzluk ve sorunların kendilerine ulaştığını, sorunu greve gidilmesine gerek kalmadan çözmeye çalışacaklarını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 17:11
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