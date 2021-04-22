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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı

22 Nisan 2021 Perşembe 17:30
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı
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“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYOR, SAĞLIK, BAŞARI VE MUTLULUKLAR DİLİYORUM”
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Arıklı mesajında, “Ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Mesajında, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  veciz ifadesi ile “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin, yüzyıllar süren arayışlarının özü ve onun kendi kendisini yönetmek bilincinin canlı bir simgesidir” ifadelerine yer veren Arıklı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, kahraman gazileri ve TBMM kurucu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla andı. 
Geleceğin teminatı çocukların bayramını kutlayan Arıklı, sağlık, başarı ve mutluluk dileğinde bulundu. 

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Son Güncelleme: 22.04.2021 18:04
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