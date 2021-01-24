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Başbakan Yardımcısı Arıklı Cimnastik Federasyonu’nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve bazı Federasyon yetkililerini kabul etti.

24 Ocak 2021 Pazar 14:00
Başbakan Yardımcısı Arıklı Cimnastik Federasyonu’nu kabul etti
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve bazı Federasyon yetkililerini kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Erhan Arıklı görüşmede yaptığı konuşmada, “Amacımız bu ülkedeki gençlerin önünü açmaksa ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor” dedi. Bakan Arıklı, birlikte yapılacak çalışmaların olacağını, konuların detaylı bir şekilde masaya yatırılacağı geniş bir toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

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Cimnastik Federasyonu’na ihtiyaç duyduğu noktalarda da gerekeli desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Arıklı, Yenierenköy’deki salon konusunda da gereken desteği bulmak için çok kısa sürede cevap verileceğinin altını çizdi.  

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise, bugüne dek yapılan çalışmalar, hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi. 

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Son Güncelleme: 24.01.2021 14:46
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