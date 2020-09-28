Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ı kınadı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan’ın uluslararası hukuku ve varılan ateşkesi ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan’a karşı giriştiği sivil kayıplara da neden olan saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan’ın barışı hedef aldığı bu vahim olayla bir kez daha kanıtlandığı belirtildi.

Açıklamada "Yaşamını yitiren Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dileriz" denildi.