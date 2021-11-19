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Başbakan Yardımcılığı Turizm Ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

19 Kasım 2021 Cuma 16:45
Başbakan Yardımcılığı Turizm Ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile  Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

Bu sabah saat 08.30’da imzalanan iş birliği protokolüne  Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve  DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu. 

İmza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Ali Bolatcan, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile bakanlık heyeti de hazır bulundu. 

Söz konusu iş birliği protokolü ile “Yeşil Adımlar Projesi” adı altında çevre eğitimi ve farkındalık projesi kapsamında çevre ile ilgili iyi uygulamaların geliştirilmesi, bilgi, deneyim aktarımı ve dönüşüm süreçlerini desteklemek için ağların oluşturulması, daha yaşanabilir bir çevre için toplumun harekete geçirilmesi, eğitim, seminer ve faaliyetler düzenlenmesi amaçlanıyor. 

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek ağaç dikimi, çalıştaylar ve yarışmalar gibi faaliyetlerde öğrenci ve akademisyen desteğinin sağlanması, ayrıca “Yeşile Adım At - Sen de Ağaç Dik” ağaç dikim kampanyasıyla 1000 fidanın doğayla buluşmasının sağlanmasına destek verilmesi hedefleniyor. 

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HOCANIN

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı’nı DAÜ’de ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, bugün önemli bir proje için bir araya gelindiğini ve çevre ile ilgili Yeşil Adımlar Projesi’nin protokolünün imzalanacağını bildirdi. 

Söz konusu projeyle farkındalık yaratmak ve çevreye duyarlılık konularında çalışmaları desteklemek için önemli bir adım atıldığını belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak her zaman topluma hizmet konularında oldukça duyarlı olduğunu ve bu projeye ortak olarak da desteğini belirttiğini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, Bakan Ataoğlu’na DAÜ ile bakanlık arasında bir köprü kurulmasına vesile olduğu için teşekkürlerini ileterek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu atılacak imzanın çevre açışından önem arz ettiğini vurgulayarak, bundan sonraki eğitim sürecinde eğitmenlerin, öğrencilerin çevre bilincinin artması yönünde katkı koyacağına inandığını belirtti.

Ataoğlu, DAÜ’ye desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. 

İlkokuldan üniversiteye kadar çevre dersinin müfredata eklenmesinin planlandığını aktaran Ataoğlu, çevreye olan duyarlılığın istenilen boyuta gelmesinin hedeflendiğini vurguladı. 
Ataoğlu, atılacak olan imzayla arzu edilen çevre bilincine ulaşmanın hedeflendiğini bildirdi. 

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Son Güncelleme: 20.11.2021 02:22
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