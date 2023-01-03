Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 523 milyon 581 bin TL’lik bütçesi oyçokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü bütçe görüşmeleri sona erdi.

- Rogers

Bütçe üzerinde söz olan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, sürdürülebilir turizmden bahsedilmesi için kültürel mirastan bahsedilmesi gerektiğini belirterek, eski eserlerin her geçen gün daha kötü duruma geldiğini söyledi.

Rogers, 2023 bütçesinde, müze ve ören yerleri ve eski eserlerin temizliği için 300 bin TL ayrıldığına dikkat çekerek, bu miktarın ülkedeki kültürel mirasa göre çok küçük olduğunu, yapılan artışın yeterli olmadığını savundu.

Girne Kalesi’nin tuğla tuğla dökülmekte olduğunu öne süren Rogers, bu noktadan sonra kalenin kozmetik dokunuşlarla toparlanamayacağını, nasıl bir restorasyon yapılacağı için ciddi bir çalışmaya ve planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Rogers Girne Limanı’nda halen daha balıkçı teknelerinin bulunduğunu söyleyerek, bir an önce Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın tamamlanması ve bu teknelerin buraya taşınması çağrısında bulundu.

Rogers, geçen yıl St. Hillarion’da çıkan yangından sonra eserin tam olarak toparlanamaması, Mevlevi Tekkesi için ayrılan bütçenin başka yere aktarılması gibi diğer sorunlara da dikkat çekerek, geçen yıllarda Eski Eserler Dairesi’nin işçi kadrolarında zanaat sahibi kişilerin bulunduğunu ve bazı tamir işlerinin bu kişiler tarafından yapıldığını ancak şu anda en küçük iş için bile dıştan hizmet alınması gerektiğini kaydetti.

Turizm Bakanlığı’nın teleferik projesini de eleştiren Rogers, mevcut eserlerin bakımının bile yapılmadığını, böyle bir projenin fiyaskoya dönüşeceğini öne sürdü.

Rogers, plastik poşetlere ilişkin alınan kararı selamladığını ifade ederek, bunun uygulandığı ölçüde başarılı olacağını kaydetti ve plastik kullanımının azaltımının yanında, geri dönüşümün de yapılması gerektiğini ancak bu şekilde çevrenin korunabileceğini söyledi.

- Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, Rogers’ın ardından söz olarak, bir ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratabilmesi için planlamanın son derece önemli olduğunu kaydederek, bu planlardan en önemlilerden birinin şehir planları olduğunu söyledi. Baybars, buna rağmen Şehir Planlama Dairesi’nin çökertilmiş olduğunu, imar plancılarının başka bir birime aktarıldığını öne sürdü.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında da konuşan Baybars, söz konusu bölgede ruhsatsız bir sürü inşaat yapılmaya başlandığını, her geçen gün trafik, altyapı gibi sıkıntıların artacağını savundu.

Baybars, Girne’de daha önceki yıllarda yaşanan sel felaketi ve sonuçlarını hatırlatarak, şu anda İskele bölgesinde yapılan çalışmalar sonucu benzer felaketlerin yaşanabileceğine işaret etti. Bölgede hukuka uygun bir planlama yapılması çağrısında bulunan Baybars, imar planının neden hayata geçirilmediğini sordu.

Baybars, son olarak, pazar günleri müze ve ören yerlerinin açık olması çağrısında bulunarak, bunun bir sisteme konulması gerektiğini belirtti.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise son olarak söz olarak, katkılarından dolayı söz alan milletvekillerine teşekkür etti ve soruları cevapladı.

Ataoğlu, konuşmaları dinlemesinin ardından Bakanlığın halkla ilişkiler konusunda bir eksikliği olduğunu fark ettiğini belirterek, atılan adımların yeterince tanıtılmadığını ve konuşulmadığını gördüğünü, bundan sonra daha sık paylaşım yapacaklarını kaydetti.

Farklı turizm modellerine ilişkin soruya yanıt veren Ataoğlu, spor turizmi konusunda son noktaya gelindiğini ve ilgili ihalelere çıkılacağını, sağlık turizmi açısından 8-10 noktada çalışmaların son aşamaya geldiğini, gelecek günlerde yeni havalimanının açılmasıyla turist sayısının artmasına yönelik hotel sayısının artırılması yönündeki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktardı, alternatif turizm modelleri ile ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ataoğlu, Kültür Dairesi, Gençlik Dairesi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, çevre eğitimine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla Rusya, Almanya ve İngiltere’de tanıtım ve pazarlamaya yönelik yayınlar yapıldığını anlattı.

Teleferik projesiyle ilgili planlarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren Ataoğlu, aynı söylemlerin Girne Antik Yat Limanı için söylendiğini anımsatarak, 6 ay içerisinde bu limanın bir gurur kaynağı olacağını vurguladı. Ataoğlu, daha sonra bölgenin, paydaşların yer alacağı bir komite tarafından kontrol edileceğini duyurdu. Ataoğlu, söz konusu projelerin ele alınması için yarın saat 14.00’de Girne Belediyesi ile görüşeceklerini de ifade etti.

Poşetlere ilişkin alınan kararın ardından tek kullanımlık plastik ürünlerin de son bulacağını aktaran Ataoğlu, doğada çözünürlüğü olacak çantalar, file ve hasır çantalar üzerinde çalışmaların olacağının altını çizdi, plastik poşetlerden alınan 25 kuruşun Çevre Dairesi’ne değil, Maliye Bakanlığına aktarıldığını söyledi

Ataoğlu, sürekli atık izleme sisteminin şu anda devrede olduğuna dikkat çekerek, bütün otellerin izlemede olduğunu ve arıza oluşması halinde denize boşaltım öncesinde uyarının yapılabileceğini duyurdu.

Şehircilik Dairesi’ne ilişkin soruları da yanıtlayan Ataoğlu, bu imar planlarını ilk başlatanların kendilerinin olduğuna dikkat çekerek, imar planlarının son durumu hakkında bilgi verdi; Mağusa Limanı ile ilgili soruya da yanıt olarak, ihalesinin Merkezi İhale Komisyonu tarafından açıldığını belirtti.

Müze ve ören yerlerin pazar günü açık olmasına ilişkin de konuşan Ataoğlu, personel eksikliğine dikkat çekti ve bunun başarılabilmesi için bu yerlerin özelleştirilmesi gerektiğini, bunun çalışmasının yakın zamanda Meclis’e geleceğini kaydetti.

Ataoğlu, Bakanlığın herkese açık olduğunu, gelip istenilen bilgilerin alınabileceğini ancak bugüne kadar hiçbir vekilin gelip bir projeye katkı koymak istemediğini söyledi ve “beklediğimiz eleştiri değil, öneridir” dedi.

- Bütçe görüşmeleri yarın devam edecek

Bakan Ataoğlu’nun konuşmasının ardından, bütçe görüşmeleri tamamlandı. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı.

Yarınki oturumda, sırasıyla, Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri ele alınarak, oylanacak.