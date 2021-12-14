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Başbakan uyardı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, stokçuluk yapanlara gerekli cezanın verileceği uyarısında bulundu.

14 Aralık 2021 Salı 12:30
Başbakan uyardı

Vatandaşları fırsatçılardan koruyup mağdur etmemek için stokçularla mücadelede korkusuzca ilerleyeceklerini belirterek, vatandaşı, stokçuluk yapanları “ALO 171”e şikâyet etmeye çağıran Sucuoğlu, “Yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza, stoku yapılan malın bedelinin yüzde 20’si olacaktır. Bunun yanında farklı alanlarda da cezalar kesilebilecektir” dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Sucuoğlu son günlerde gerek kendisine, gerekse hükümetteki diğer bakanlara, başta akaryakıt ve tütün ürünleri olmak üzere birtakım ürünlerde stok yapıldığına ilişkin şikayetler geldiğini söyledi.

“STOKÇULUK, HEM FIRSATÇILIKTIR, HEM DE BİR SUÇTUR. BUNA BİZİM TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR”

Sucuoğlu, özel sektördeki bazı kurumların tedarikçi firmalardan aldıkları ürünleri bilerek ve isteyerek piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddiaların bulunduğunu ifade ederek, “Stokçuluk, hem fırsatçılıktır, hem de bir suçtur. Buna bizim tahammülümüz yoktur” dedi.

“TİCARET AHLAKİ KURALLAR EKSENİNDE YAPILMALIDIR”

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Sucuoğlu, ticaretin ahlaki kurallar ekseninde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ilgili yasa maddesinin, “Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan hammaddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez” şeklinde düzenlediğini kaydetti.

VATANDAŞLARI MAĞDUR EDENLERE YAPTIRIM UYGULANACAK

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ilgili mevzuat uyarınca çalışma başlatıp gereğini yapacağını ve vatandaşları böyle bir dönemde stokçuluk yaparak zor durumda bırakanlar hakkında yaptırım uygulayacağını açıklayan Başbakan Sucuoğlu, vatandaşları fırsatçılardan koruyup mağdur etmemek için stokçularla mücadelede korkusuzca ilerleyeceklerinin altını çizerek, “Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza, stoku yapılan malın bedelinin yüzde 20’si olacaktır. Bunun yanında farklı alanlarda da cezalar kesilebilecektir” dedi.

“STOKÇULUK YAPANLARI ALO 171’E ŞİKÂYET EDİN”

Başbakan Sucuoğlu, herhangi bir işletmenin stokçuluk yaptığından şüphelenen vatandaşları, Ticaret Dairesi’nin “ALO 171” hattına ihbarda bulunmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 13:41
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