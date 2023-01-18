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Başbakan Üstel, yurda döndü

Başbakan Ünal Üstel, dün akşam ülkeye döndü.

18 Ocak 2023 Çarşamba 09:28
Başbakan Üstel, yurda döndü

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki temaslarının tamamlanması sonrası dün akşam ülkeye döndü.

Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Üstel, beraberindeki heyetle dün akşam yurda döndü.

Ortak basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, iki ülke sigorta sistemi entegre edilecek. Derinya’da sosyal konut projesi hayata geçirilecek ve Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik temin edilecek.

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