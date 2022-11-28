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Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti

28 Kasım 2022 Pazartesi 23:35
Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmasında, Yasin Ekrem Serim ve Metin Feyzioğlu’na yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Lefkoşa elçiliği ile koordineli ve işbirliği içinde çalışmaya devam edileceğini belirtti. 

Yerel seçimler sonrası yarım kalan projelerin ivedi şekilde bitirileceğini belirten Başbakan Üstel, “Ülkede yapılması planlanan yeni projeler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise kabulde yaptığı konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurieti’nde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Yavru Vatan Kıbrıs’a yaptıklarını belirtti.

Serim, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılması planlanan projeler için çalışmalara başladıklarını, bu kapsamda 15 Ocak 2023 tarihinde Mağusa İlçesine Başkonsolosluk binasının açılacağı bilgisini verdi.

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