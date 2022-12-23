Başbakan Üstel, TAK'ın 49. kuruluş yıldönümünü kutladı

Başbakan Ünal Üstel, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) 49. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

Başbakan Üstel, TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı'ya gönderdiği kutlama mesajında "Mücadele yıllarında kurulan ve Kıbrıs Türk halkının sesi, gözü ve kulağı olan TAK, 40 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmekte ve ülkemizin öncü haber kaynağı olarak sektördeki saygın konumunu korumaktadır" dedi.

Başbakan Üstel, mesajına şöyle devam etti:

"Türk Ajansı Kıbrıs'ın geçmişte olduğu gibi,bugün ve gelecekte de ülkemize basın-yayın alanının gelişimine katkılarının devam edeceğine olan inancımla, 49. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, size ve şahsınızda tüm Ajans çalışanlarına nice yıllar ve çalışmalarında başarılar dilerim".